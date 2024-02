L’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Montgrí ha estrenat un nou vehicle gràcies a les aportacions a través de la Gala Solidària Baix Ter 2022, de l’ajuntament i els recursos propis de l’ADF.

El vehicle és una furgoneta tot terreny d’ocasió tipus «pick up» de la marca Tata Xenon que ha costat 11.800 euros.

L’ADF va presentar ahir el nou vehicle. L’aportació de la Gala a l’ADF Montgrí va permetre recollir 2.257,50 euros. A aquesta quantitat s’hi ha sumat l’aportació extra de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí de 8000 euros.

I la mateixa ADF ha aportat els 3000 euros restants per adaptar-lo a les exigències per formar part de la flota d’un vehicle ADF homologat amb tasques de pintura, logotips, entre altres elements. Han destacat que la inversió municipal se suma a la inauguració del nou local fa just un any, al febrer del 2023. El nou equipament, han remarcat, «ha permès a l’entitat disposar d’un espai perfectament equipat per guardar-hi els vehicles i el material, i per portar a terme de manera correcta els treballs de voluntariat i tasques de prevenció d’incendis forestals».

La Gala Pro Baix Ter, impulsada per Giropoma i l’Auditori Teatre Espai Ter és una iniciativa solidària per donar suport a les entitats actives en el territori que amb el seu treball contribueixen a millorar la qualitat de vida de les persones i del paisatge del Baix Ter.