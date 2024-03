El Departament de Territori prendrà les mesures temporals anunciades al pont de la C-252 a Verges per tal d'evitar l'encreuament de vehicles de grans dimensions al mateix temps. L'amplada del pont dificulta el trànsit d'alguns vehicles com tractors.

Les mesures són transitòries fins que s'eixampli la infraestructura i consistiran en un sistema de gestió intel·ligent de trànsit al pont amb un semàfor i un detector en cada sentit de circulació.

Les obres s'han licitat per un import de 565.000 euros. Està previst que comencin a l'estiu i que el sistema pugui entrar en funcionament a la tardor vinent.

Després del temporal Glòria que va generar alguns danys al Pont, Territori va decidir portar a terme obres de reforma. Els treballs van finalitzar a finals d’octubre de l’any passat. Incorporaven un vial per a bicis i vianants a un costat d ela infraestructura i un ampit per reforçar la seguretat als extrems dels carrils. Però l’obra va acabar reduïnt l’asfalt gairebé un metre i mig.

Això suscitar les queixes dels pagesos perquè no hi poden circular dos tractors alhora i es veuen obligats a envair el carril contrari. Quan porten maquinària pesada, fins i tot han de tallar el trànsit ells mateixos per poder passar.

L'Ajuntament de Verges es va fer ressò de les demandes i les va transmetre al departament de Territori i Sostenibilitat i es va començar a treballar per trobar una solució.

Els treballs consistiran en la implantació, en cada sentit de la circulació, del detector que diferenciarà els vehicles segons la seva amplada i el semàfor que en regularà el pas, amb l'objectiu de garantir la circulació segura de tota mena de vehicles.

Els treballs inclouran també la formació de sobreamples entorn del pont que serveixin per a l'aturada de vehicles en les fases semafòriques que no permetin el pas i d'un camí que donarà continuïtat a l'itinerari de vianants del pont en sentit Ultramort.

Cap a vianants paral·lels a la C-252

D'altra banda, es condicionarà el camí lateral de vianants existent paral·lel a la carretera C-252, al costat Verges. Els treballs es completaran amb les tasques de senyalització, d'adequació del drenatge, d'instal·lació de barreres de seguretat i d'integració en l'entorn.

L'obra que es licita és una mesura transitòria fins que el Departament de Territori eixampli el pont, una actuació de la qual està redactant el projecte, segons ha informat.

El projecte detallarà tècnicament les actuacions per a eixamplar l'estructura, que té una longitud de 420 metres, de manera que la calçada per a la circulació s'incrementi fins als 8 metres totals. La inversió estimada per a l'obra és de 2,6 Meus. Ambdues actuacions estan consensuades amb l'Ajuntament de Verges.

El pont de Verges es va construir el 1941. Des de fa anys es reclamen millores.