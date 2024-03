L'Espai Cultural la Bòbila va acollir els darrers 29 de febrer i 1 de març una segona edició del Saló dels Oficis i les Professions de Palafrugell en la que hi van acudir aproximadament 2.000 persones. La iniciativa, que es va dur a terme en col·laboració amb FP Baix Empordà, pretenia servir com a punt de trobada perquè l'alumnat de 4t d'ESO, batxillerats, cicles formatius, així com a professionals i interessats dels 36 municipis del Baix Empordà, puguin explorar una àmplia oferta formativa i professional, així com les oportunitats que generen en l'àmbit laboral.

També es va voler posar el focus en visualitzar i dignificar els oficis, com també fer front al repte del relleu generacional i oferir recursos d'orientació i suport a les famílies. Durant la inauguració, figures com Raquel Robert Rubio, directora de Serveis Territorials d'Economia i Hisenda a Girona, l'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, i Enric Marquès, vicepresident primer del Consell Comarcal del Baix Empordà, van remarcar la importància dels oficis i les professions com a pilars fonamentals per al desenvolupament i progrés de la societat. Els assistents a la jornada van tenir l'oportunitat de visitar les 21 famílies professionals d'FP i Certificats de Professionalitat, i també van poder participar en xerrades i tallers que anaven des de la realitat virtual fins a l'art floral o la decoració de brioixeria. Per altra banda, Isabel Coronado, orientadora formativa en l'àmbit de l'educació, va oferir una formació per famílies i adolescents amb la intenció d'ajudar en la presa de decisions i tria del seu itinerari formatiu. Marqués va remarcar com a «imprescindible» la interlocució amb les empreses per incidir en la formació professional, i va afegir que el Saló «exemplifica la necessitat de treballar plegats amb el Departament d'Educació». El vicepresident, a més, va voler agrair la participació que va rebre la jornada, tant d'assistents com de col·laboradors. «La vostra participació i suport han fet d'aquesta edició un veritable èxit. Continuarem treballant per potenciar la formació professional i respondre als reptes del relleu generacional, sempre amb l'objectiu de millorar l'ocupació de qualitat entre la nostra població i dignificar els oficis. Ens comprometem a continuar oferint recursos d'orientació i suport a les famílies i a reforçar la col·laboració entre l'educació i el teixit empresarial per al benefici de tota la comunitat del Baix Empordà», va declarar.