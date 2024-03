El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha enviat a presó el lladre multireincident que acumula una cinquantena d'antecedents i que els Mossos van detenir per diversos fets delictius els darrers dies. Després de declarar, el jutge ha decretat presó preventiva per l’home que en els darrers dos dies ha entrat en almenys dos establiments i un domicili. A més, se sospita que hagi pogut comentre més robatoris en altres negocis de la capital del Baix Empordà. Justament aquest dimecres, els municipis del Baix Empordà han acordat sumar esforços amb la fiscalia per enviar a presó els multireincidents. Entre d'altres, fent que cada cop que se'ls detingui les policies locals incloguin tota la informació possible als atestats que s'envien al jutjat

Precisament aquest dimecres, regidors de Seguretat de la Bisbal d'Empordà, Palamós i Calonge s'han reunit amb la fiscal en cap de Girona per trobar fórmules per posar fer a multireincidència al Baix Empordà. Durant la trobada, que s'ha celebrat al Palau de Justícia, els regidors han alertat de "l'alarma social" que generen aquests lladres, que es dediquen a delinquir dia sí dia també, i que hores després que se'ls arresti ja tornen a ser al carrer. El regidor de Seguretat de la Bisbal, Xavier Dilmé, creu que aquesta espiral acaba generant "una sensació d'impunitat" que pot ser "molt perillosa", perquè "no desincentiva que es cometin delictes". A més, el regidor també subratlla que hi ha casos flagrants, en què els lladres sumen desenes d'antecedents i malgrat això no acaben entrant a presó. A la reunió, han acordat amb la fiscalia sumar esforços per intentar revertir la situació. A la Bisbal aquest dilluns i dimarts els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de la Bisbal han detingut dos lladres que creaven alarma i que han provocat "un repunt" de la delinqüència a la ciutat. Un d'ells, que ha ingressat en un centre tancat, es dedicava a fer robatoris amb força a domicilis. El segon arrestat ha entrat a presó després de passar a disposició judicial. Prova de l'activitat delictiva de l'arrestat són els tres robatoris en dos dies que ha comès aquesta mateixa setmana, si bé se sospita que podrien ser més. El dilluns a quarts de cinc de la tarda el sospitós va entrar a una fàbrica de gasoses de la Bisbal per una de les finestres que dona al magatzem. Al cap de poca estona ja n'havia marxat sense haver-se emportat res, però una veïna que sospitava de la seva actitud el va poder enregistrar mentre hi accedia. L'endemà a quarts de set del matí, el mateix home va intentar entrar en una botiga de roba d'infant del carrer Pompeu Fabra de la capital del Baix Empordà. Va ser un veí qui va enxampar-lo i va impedir que sortís de l'establiment. De seguida va avisar la Policia Local que va arribar al lloc dels fets al cap de pocs minuts. El sospitós, en veure's atrapat, va escapar per una finestra que dona a l'altra banda de carrer. A la botiga hi va poder accedir sense cap dificultat perquè la nit anterior s'hi va produir un altre robatori. En aquesta ocasió, el lladre va forçar la persiana i la porta d'entrada i es va emportar els diners de la caixa registradora. Els Mossos investiguen si es tracta de la mateixa persona. El tercer intent de robatori va ser el mateix dimarts pels volts de quarts de deu del matí, en aquest cas en un habitatge de la Bisbal d'Empordà. Es dona la circumstància que el cap de setmana també van entrar a robar en una llibreria del carrer Aigüeta dues vegades. La primera va ser el dissabte al vespre i es van emportar la caixa registradora. La segona va ser el diumenge, però no van poder-hi accedir de nou. Els Mossos també investiguen si es tracta del mateix lladre.