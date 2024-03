Els municipis del Baix Empordà han acordat sumar esforços amb la fiscalia per enviar a presó els multireincidents. Entre d'altres, fent que cada cop que se'ls detingui les policies locals incloguin tota la informació possible als atestats que s'envien al jutjat. Els regidors de Seguretat de la Bisbal, Calonge i Palamós, en representació de la comarca, s'han reunit amb la fiscal en cap de Girona per transmetre-li la necessitat d'actuar amb mà ferma. "Som conscients que les lleis estan mal fetes, però cal lluitar contra la sensació d'impunitat que generen aquests lladres", diu el regidor de la Bisbal, Xavier Dilmé. Precisament, després que s'hagin arrestat dos delinqüents que creaven alarma a la ciutat, un d'ells amb uns 50 antecedents.