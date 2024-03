El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha absolt el professor de la Bisbal d’Empordà que va ser condemnat per fer tocaments a una alumna de 12 anys el 2019. La sentència de la secció quarta de l’Audiència de Girona va considerar demostrat que durant una classe de tecnologia va tocar-li el cul a una alumna després de passar-li pel costat. Per aquests fets el van condemnar a 1 any i mig de presó per un delicte d’agressió sexual contra menor de 16 anys amb prevalença de relació de superioritat. També se li havia aplicat la prohibició d’exercir de qualsevol professió que impliqués contacte amb menors, i per tant l’impedia reprendre la seva feina com a professor de secundària. Així mateix, va ser absolt de fer tocaments a dues altres alumnes per manca de proves.

El professor va recòrrer contra la resolució judicial al TSJC, i li ha donat la raó, i considera que els indicis que apuntava la sentència de primera instància són massa "dèbils" per sustentar una condemna. A diferència de les altres dues denunciants, que només tenien la seva declaració, en el cas d’aquesta víctima el tribunal de la secció quarta va apuntar a diversos elements corroboradors, el principal dels quals fou la declaració de l’acusat, on hauria admès que en una ocasió va tocar el cul de forma accidental a la víctima. Però la defensa, representada per l’advocat Carles Monguilod, va recòrrer contra la resolució indicant que era fals que el processat hagués referit això durant la seva declaració. Després de comprovar-ho, el TSJC li ha donat la raó, aclarint que el que l’acusat havia reconegut durant el judici és haver topat amb ella: «topar no és el mateix que tocar, i és més, l’acusat en cap moment va dir que el xoc hagués sigut contra els glutis de la menor». A més, la sentència d’apel·lació també recull diverses contradiccions de la víctima que la defensa va posar de manifest, entre les quals la manera com van sortir a la llum els fets, a través d'un directe d’Instagram feta per ella mateixa però que en ser preguntada pel centre va negar haver fer. Durant el procediment judicial la menor va narrar de diverses formes la manera i el lloc en què haurien tingut lloc els tocaments. La sentència també retreu a la fiscalia que renunciés durant el judici a la declaració de l’únic testimoni directe dels fets, una companya de classe que hauria vist els tocaments, i que podria haver estat essencial. Tampoc dona valor al fet que la víctima declarés que no acudia a les seves classes, perquè "no hi ha cap informe del centre escolar sobre les seves faltes d'assistència", que haurien demostrat si només s'absentava a les classes del processat, subratlla. Per tot això, el TSJC revoca la condemna i l'absol. La sentència encara es pot recòrrer al Tribunal Suprem. Pena mínima d'un any i mig de presó per al professor de la Bisbal d'Empordà acusat d'abusar de tres adolescents