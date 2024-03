L'Ajuntament de Torroella i l'Estartit ha acordat per unanimitat de tots els partits de la comissió bilateral Ajuntament-EMD portar a Fiscalia i al Tribunal de Comptes la gestió de l'expresident de l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD), Francesc Ferrer dels darrers dos anys després que una auditoria hagi detectat "greus irregularitats".

El resultat pressupostari del darrer any hauria d'haver estat positiu i, en canvi, la xifra és negativa amb un resultat de -302.624,66 euros.

L'auditoria externa encarregada ha detectat irregularitats diverses com factures pendents de pagar que han resultat ser inexistents; un increment de sou del president "encobert" perquè no va ser aprovat per la Junta de Veïns i dietes sense el corresponent comprovant.

L'EMD es veu obligada a portar a terme un Pla de Sanejament.

La situació s'ha evidenciat en l'auditoria externa encarregada a Alca Serviaudit durant els darrers dos anys. La comissió Bilateral Ajuntament-EMD (representada per tots els partits polítics d'ambdues administracions) van decidir dijous enviar les conclusions de l'auditoria externa independent a Fiscalia, al Tribunal de Comptes, a la Sindicatura de Comptes i també al Ministeri d'Hisenda i Funció pública "per si es considera que s'han produït greus actuacions de l'antic secretari-interventor de l'EMD durant aquests dos anys".

Per començar, diuen, "ni el 2021 ni el 2022 es van complir amb les obligacions de transmissió d'informació al Ministeri d'Hisenda. "No es va comunicar ni el cost efectiu dels serveis; ni les línies fonamentals del pressupost; ni els períodes mitjans de pagament de les factures".

El president de l'EMD, Genís Dalmau creu que "la feina feta durant aquests mesos ha permès posar llum a una gestió política i tècnica nefasta, bàsicament en aquests dos últims anys de la legislatura anterior" i ha avançat que el seu equip de govern ha "iniciat mesures en aquest exercici pressupostari del 2024 per reduir la despesa".

Factures inexistents

A banda de no complir amb les obligacions, l'auditoria també ha detectat que durant el 2021 es van comptabilitzar reconeixements d’obligacions, de quatre factures que van quedar pendents de pagar per un import de 323.237,16 euros, "les quals han resultat inexistents tal com han demostrat els mateixos proveïdors". Així mateix, durant els anys 2021 i 2022 l’EMD va comptabilitzar diversos reconeixements de drets per suposats deutes de l’Ajuntament de Torroella per un import de 534.724,65 que no tenien cap suport de resolució administrativa.

Increment salarial "encobert"

Amb relació a la nòmina del president, l'auditoria conclou que el 2022 i el 2023 "hi va haver un increment en la nòmina de la presidència de l’EMD sense que aquest augment fos aprovat en Junta de Veïns" i, a més, "es va fixar una quantitat de 100 euros mensuals en dietes fixes sense aportar cap documentació, fet que es contradiu amb el mateix concepte". I pertot plegat, a l'auditoria es conclou que sembla "un increment salarial encobert".

La mala gestió ha comportat uns comptes negatius per a l'EMD. El 2022 el resultat havia de ser positiu, teòricament 86.849,84 euros, i , en canvi, ha estat negatiu amb un forat de 237.704,66 euros. L'any següent, van quedar 259.517 euros de factures pendents de pagament perquè no hi havia consignació pressupostària, apunten.

El mateix passa amb les dades d’estabilitat pressupostària que suposadament donaven un resultat positiu de 21.929,84 euros quan en realitat la xifra era negativa i suposava un resultat de -302.624,66 euros.

El president de l'EMD, a banda de mostrar la preocupació, posa de manifest que les conclusions demostren "que es va arribar a posar en risc la mateixa existència de l'EMD".

480.000 euros en factures per pagar

Dalmau explica que els auditors els han comunicat que "mai s'havien trobat amb unes pràctiques com aquestes en cap administració pública en els seus anys d’experiència en el sector auditor” i ha xifrat en 480.000 euros el volum de factures sense pagar que va deixar l’anterior equip de govern de l’EMD durant la legislatura passada.

Dalmau ha avançat que el seu equip de govern ha "iniciat mesures en aquest exercici pressupostari del 2024 per reduir la despesa". Entre aquestes hi ha la reducció del sou dels vocals i el president, i la retallada de partides en activitats culturals i de manteniment.

Dalmau ha advertit que l'EMD haurà de fer un préstec de legislatura i ha demanat col·laboració a la Diputació i especialment a l'Ajuntament. Elpresidentt de l'EMD, ha recordat que en campanya electoral els diferents partits amb presència a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí es van comprometre a ajudar l'EMD.

L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, ha declarat que "finalment es van posant les coses a lloc i que, després d'aquesta auditoria externa i de l'informe encarregat per la Diputació de Girona a la Universitat Rovira i Virgili, sense cap mena de dubte es demostra que la gestió de l'Ajuntament ha estat impecable". Colomí afirma que el consistori "ha mantingut tots els seus compromisos amb l'objectiu d'aconseguir un bon funcionament de l'EMD i que s'ha superat una etapa fosca de la qual hem d'intentar passar pàgina com més aviat millor".