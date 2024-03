La Policia Local de Sant Feliu de Guíxols va celebrar aquest divendres la seva festa. Entre altres es va anunciar que el cos policial vol arribar als 55 efectius, el que suposaria gairebé un 25% més que els actuals, que són 41.

La diada es celebra cada 8 de març, per una curiositat històrica, i és el fet que es va trobar el document fundacional d'aquest cost, el qual estableix que el 8 de març de 1889 es creava la “Policia de Seguridad”, amb una incipient plantilla de guàrdies de dia i serenos de nit.

Durant l'acte que es va fer al teatre, es van atorgar medalles, diplomes de mèrit i altres condecoracions a les persones, serveis o entitats que s'han distingit per alguna acció en matèria de seguretat i protecció durant el darrer any.

El cap de la Policia Local, Marc Peña, durant el seu discurs va assegurar que la policia local guixolenca està "agafant embranzida i s'està consolidant" com a autèntica policia de referència, però que encara hi ha actuacions per resoldre.

També va anunciar que es vol arribar a una plantilla de 55 efectius (ara mateix són 41) i es vol treballar, també, per la creació d'una nova seu de la policia, que sigui més moderna i accessible. L'alcalde, Carles Motas, va respondre que escoltava la petició, i que s'aniran implementant les millores a mesura que les condicions econòmiques ho vagin permetent, informa el consistori.

Com s'ha anant fent els darrers anys, la Festa va començar amb tots els policies amb uniforme de gala formats al pati del teatre-auditori Narcís Masferrer, i l'alcalde, Carles Motas, junt amb la regidora responsable de la Policia, Laura Aiguaviva, passant i saludant.

Ja a l'interior del teatre, després d'una actuació musical de Diana Sastre i Marc Ferri, es van projectar en vídeo les dades policials del 2023. Es van atorgar les diferents distincions, i es va homenatjar també personal d'altres cossos de seguretat o serveis.

Reconeixements: evitar un suïcidi; salvar una vida i detinguts per robatoris

Entre els reconeguts durant l'acte hi havia Elena Hernández per les xerrades de conscienciació de benestar animal a les escoles; també es va distingir la tasca de les tres jutges que fins fa poc eren havien exercit al partit judicial de Feliu de Guíxols. La Policia Local també va premiar tres agents que van evitar un suïcidi, sis agents que van poder salvar la vida a una persona en una zona de difícil accés després de caure a la Cala del Vigatà. Al mateix temps també van condecorar dos agents per atrapar una persona que estava cometent robatoris amb força i van poder detenir "in fraganti", dos agents de la Policia Local de Caldes de Malavella per la seva col·laboració amb la unitat canina local.

També van lliurar medalles per 20 anys de dedicació, així com condecoracions a agents que porten 35 anys de servei, guardons de mèrit, i es va reconèixer la feina de companys d'altres departaments del mateix Ajuntament, com personal de la Brigada. També va rebre una medalla de bronze a l'Inspector de Mossos d'Esquadra Francesc Cardús per la seva tasca de col·laboració amb la policia local guixolenca.

Per últim, el moment més emotiu de la vetllada va ser quan es va homenatjar Ernest Asurmendi Nátera, jubilat recentment, amb màxims honors i distincions i un llarguíssim aplaudiment de la sala.

Més de 5.200 denúncies de trànsit

Durant el 2023 la Policia Local de Sant Feliu va executar moltes actuacions i entre les més destacades hi ha que en l'àmbit del trànsit que es es van arribar a imposar 5.262 denúncies relacionades amb l'àmbit del trànsit. Els components del cos policial van atendre 251 accidents sense ferits; 77 amb víctimes. El cos policial va realitzar 102 controls d'alcoholèmia; van retirar 188 vehicles amb la grua i van fer fins a 2.049 proteccions escolars.

Una altra tasca del cos de seguretat és l'àmbit de la policia assistencial. Aquí cal destacar que els agents van fer durant l'any passat el control de 92 persones d'edat avançada, 70 serveis relacionats amb animals, van atendre 38 incendis lleus en habitatges i dos grans incendis forestals.

La seguretat ciutadana si bé està en mans dels Mossos també ocupa molta feina a les policies locals. Una mostra d'això són els casos de furts i robatoris que va atendre aquest cos policial. Un total de 316 furts, 90 robatoris amb força, 47 en establiments i les 14 detencions per tots aquests fets. A banda van treballar en 195 casos de danys, 65 de lesions -baralles entre altres- i van interposar 163 denúncies relacionades amb la Llei de Seguretat Ciutadana.

Les ordenances i la bona convivència és una de les eines que té la Policia Local per vetllar pels interessos dels ciutadans. Durant l'any passat, la policia administrativa guixolenca va aixecar 249 denúncies per ordenances; va actuar en 301 casos de molèsties a la via pública, va inspeccionar 306 establiments i va efectuar tres denúncies al mercat.

Per acabar també cal destacar el paper de la policia de proximitat que és aquella més propera al ciutadà. Durant l'any passat, els agents locals van realitzar 236 mediacions, van actuar en 225 conflictes, van realitzar 92 informes sobre aquest tipus de fets i van impartir educació viària en 36 ocasions a les escoles del municipi.

Un estri que també dona autonomia a aquesta Policia Local són els drons i durant el 2023 el van emprar en diverses ocasions. En set casos de tràfic de drogues, en 33 ocasions per col·laborar en actuacions amb altres cossos policials, set cops en grans esdeveniments i en sis accidents de trànsit.

També hi ha altres tasques policials que poden quedar més en segon pla com per exemple les gestions administratives. Durant el 2023 van gestionar 851 objectes perduts i en van poder retornar 213 als seus propietaris.