Torroella celebra una jornada d'ocupació amb 25 empreses i 140 llocs de treball vacants

L’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament de Torroella de Montgrí han organitzat la primera Jornada d’Ocupació del municipi avui amb la presència de 25 empreses que ofereixen 140 llocs de treball del sector de l'hostaleria, restauració, serveis, oficis i indústria.

La regidora de foment de l’Ocupació de Torroella de Montgrí, Cristina Viegas, ha manifestat que "estem molt satisfetes de l’interès que ha despertat la primera jornada d’ocupació, tant per part del teixit empresarial del municipi com per part de persones en recerca activa de feina» i ha afegit «La voluntat municipal és que aquesta jornada sigui un referent anual del territori, que permeti connectar l'oferta i la demanada d’ocupació».

La Jornada pretén posar en contacte persones en cerca de feina amb empreses que tenen vacants, amb l’objectiu d’augmentar la inserció laboral i contribuir a la millora de l’ocupabilitat.

Unes 200 persones candidates participen durant el matí en entrevistes amb personal de recursos humans de les empreses que ofereixen llocs de treball. Per poder formar part d’aquestes entrevistes, calia fer una inscripció prèvia. Aquestes converses directes breus d’entre 10 i 15 minuts, permeten als candidats contactar amb un breu espai de temps, amb diverses empreses en una mateixa ubicació. Així mateix, a les empreses els ofereix la possibilitat d’entrevistar-se amb molts possibles candidats en un sol matí.

Club de Feina

Aquesta jornada s’emmarca dins el treball permanent que fa el Club de la Feina, que és el servei d’ocupació de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. Cada dimarts i divendres al matí, el Club de la Feina fa acompanyament a les persones que busquen feina del municipi, mitjançant sessions d’acollida on es formalitza la inscripció al servei, s’informa els candidats sobre els canals i eines necessàries per iniciar la recerca de feina, es fan tutories individuals i d’autoconsulta, així com s’organitzen cursos i píndoles formatives.

L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí; la regidora de promoció de l’Ocupació, Cristina Viegas i el conseller de promoció econòmica del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès; han donat la benvinguda a tots els assistents a la I Jornada d’Ocupació i han mostrat la seva voluntat i compromís per tal que aquesta jornada tingui continuïtat els anys vinents i sigui una cita ineludible al calendari anual del municipi.