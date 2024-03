Arriba a Palamós el ciutadà Belga que ha fet una marxa solidària de 1200 quilòmetres

El ciutadà Belga Jean-Marie Van Butsele amb un repte solidari de 1200 quilòmetres que acabava a Palamós va arribar ahir a la població. La recaptació aconseguida ha estat de 30.000 euros.

Va sortir el 10 de febrer de la ciutat de Louvain-La-Nueve, i després de travessar tota França finalitzava a les cinc de la tarda al passeig del Mar.

Tota la recaptació econòmica aconseguida amb aquesta marxa solidària es destinarà a projectes d’investigació mèdica de malalties infantils que impulsa la fundació belga, Bâtisseurs d’Etoiles, i per al desenvolupament d’iniciatives socials i sanitàries que es gestionen des de la Fundació Oncolliga Girona i l’Hospital de Palamós.

En el seu accés al municipi va ser rebut per membres del col·lectiu de marxa nòrdica de Palamós que el varen acompanyar en el seu trajecte fins a arribar al passeig del Mar, on l’esperaven, en un acte d’agraïment i benvinguda, l’alcalde de Palamós, Lluís Puig, la presidenta de la Fundació Oncolliga Girona, Paqui Badosa; i les gerents de l’Hospital de Palamós, Montse García i Anna Ribera.

Posteriorment, va tenir lloc una recepció oficial a la Sala Noble de l’Ajuntament de Palamós, i finalment, la jornada es va tancar amb un sopar solidari a l’Espai del Peix, que va comptar amb la presència de prop de 70 persones.

El final de la ruta a peu realitzada per Jean-Marie Van Butsele, l’haurà portat a travessar França, amb etapes diàries de 30 a 50 quilòmetres, arribant a més d’una trentena de pobles i ciutats que l’han acollit en aquest llarg trajecte, i on s’han anat recollint fons econòmics per al projecte.

Aquest esportista de 74 anys, i anomenat com “el caminant de gran cor”, fa 20 anys que organitza aquest tipus de marxes que engloben l’esport i la solidaritat, i cada any es proposa un nou itinerari que sempre té l’inici a la seva ciutat, però que el destí és diferent en cada ocasió.