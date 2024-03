Assumpció Mateu converteix en art el cartell de La Processó de Verges

La reconeguda artista catalana Assumpció Mateu ha convertit en art el cartell de la Processó de Verges. És l’embrió d’un projecte que s’estrena i que girarà al voltant d’un concurs per al disseny del cartell adreçat a artistes de Catalunya que es convocarà passat l’estiu. A banda del cartell, s’han creat un centenar d’obres gràfiques il·luminades que s’han posat a la venda. El cartell està inspirat en la Dansa de la Mort i apareixen elements com el rellotge sense agulles, la daga o l’esquelet. L’obra original i les properes que sorgeixin del concurs formaran part d’un fons de l’Associació de la Processó de Verges.

«Em van venir a veure en Bi (Lluís Puig) i l’Ignasi -dos membres de la Processó- i em van dir, hem de fer una cosa important per a la Processó, podríem fer un concurs pel cartell». Així explica l’Assumpció des del seu estudi de Jafre, a l’antic teatre com va sorgir la idea en la qual s’ha implicat a fons.

La presidenta de l’Associació de La Processó, Núria Roca, remarca que l’objectiu és que «cada any el cartell sigui una obra d’art, que es presentin artistes i ensenyar el potencial que hi ha al país». Un concurs adreçat a professionals, les bases del qual es donaran a conèixer més endavant perquè la idea és convocar-lo al voltant de setembre.

Per donar-lo a conèixer i arrancar amb força, Assumpció Mateu ha creat el primer disseny. Dona imatge i promou La Processó de Verges que està declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional i els artistes es poden inspirar en molts elements. Ella ho ha fet en la Dansa de la Mort, hereva de les danses macabres de l’edat mitjana a l’Europa Occidental sobre la mort. Cinc esquelets salten al so d’un tabal: la bandera que avisa que la mort no perdona ningú; la dalla que sega la vida; el rellotge sense broques perquè a qualsevol hora podem morir; i dos platets perquè acabem convertits en cendra.

Al cartell, sobre un fons tenyit de vermell representant la vida, hi apareixen la dalla, l’esquelet i el rellotge. I les frases «Nemini Parco», no perdono a ningú inscrites a la dalla; el «Tempus fugit», de «Lo temps és breu» de la bandera; i «Memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris», que ets pols i en pols et convertiràs.

L'artista treballa elements com el rellotge a l'obra gràfica. / LA PROCESSÓ

En l’obra gràfica que s’ha posat a la venda està il·luminada per l’artista (els números i l’esfera del rellotge, la numeració de cada exemplar i la signatura). Les 50 primeres es venen a 80 euros, i la resta seran a un preu de gairebé el doble. «L’obra original formarà part del poble», diu Mateu, i les properes que sorgeixin del concurs serviran per anar creant una col·lecció. Tot plegat per afegir un element més de valor, a una de les processons més conegudes de Catalunya.