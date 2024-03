Palafrugell celebra la primera reunió del Grup Consultiu d'Alcaldia

L'Ajuntament de Palafrugell ha celebrat la primera reunió del Grup Consultiu d'Alcaldia que té com a finalitat l’assistència i l’assessorament a l’alcalde. També pretén implicar de la millor manera possible el conjunt d’agents institucionals i individuals de Palafrugell en l’activitat municipal per tal de potenciar la màxima participació en la definició i seguiment del futur del municipi. Aquest òrgan de consulta valorarà i posarà a debat les grans línies estratègiques i els afers principals de Palafrugell.

L’alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, després de la primera reunió considera que “la participació ciutadana és un dret reconegut de la ciutadania i estic convençut que des de la meva alcaldia s’ha de promoure el fet de comptar amb un nombrós grup de persones representatives del municipi per debatre i valorar els grans temes que afecten el futur de la població”. Al mateix temps, va esmentar que “disposem d'un grup divers de persones que tenen ganes de treballar en temàtiques transversals sobre el municipi i que ofereixen visions de diferents sectors, fet que aporta una riquesa important des d’una mirada crítica i constructiva”.

El Grup Consultiu estarà format per representants de les diferents associacions de veïns del Pi Verd, Carrer Ample, Mas Mascort, La Punxa, Camp d’en Prats, Vilaseca – Bruguerol, Tamariu, Llofriu, Llafranc i Calella de Palafrugell; un representant que formi part del Consell d’Entitats Juvenils; un representant dels col·lectius més nombrosos del municipi i prop d’una dotzena de persones representatives dels àmbits socioeconòmics, culturals, urbanístics i del municipi palafrugellenc.

Pel que fa al seu funcionament, en la primera sessió es va decidir que es reunirà cada dos mesos amb la idea de treballar en elements que seran clau de cara al futur del municipi.