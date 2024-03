Accepta 6 mesos de presó per entrar a una casa de Platja d'Aro aprofitant que el propietari no hi era

Un acusat ha evitat un judici amb jurat popular i ha acceptat una condemna de 6 mesos de presó per entrar a una casa de Platja d'Aro aprofitant que el propietari no hi era. El condemnat ha admès que a les vuit del matí del 13 de novembre del 2022 va anar a l'habitatge, va forçar la porta corredora del menjador i es va instal·lar a la casa. Els Mossos d'Esquadra el van enxampar dormint al sofà i el van "expulsar" de l'immoble. S'enfrontava inicialment a 2 anys de presó per un delicte de violació de domicili. Com que ha reconegut els fets, fiscal i defensa han arribat a un acord per rebaixar-li la condemna. No haurà d'entrar a presó amb la condició de no tornar a delinquir i pagar els desperfectes de la porta.