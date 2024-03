Detingut per agredir la dona i amenaçar-la amb un ganivet a la Bisbal

La Policia Local de la Bisbal d'Empordà va detenir el divendres 15 de març un home per agredir presumptament la seva dona i amenaçar-la amb un ganivet. La patrulla policial va rebre l'avís dels fets cap al vespre i es va desplaçar al Pont Vell, on van trobar una dona i un nen visiblement afectats. La dona els va explicar que el seu marit l'havia agredit i amenaçat amb una arma blanca, i que els fets havien tingut lloc dins un pis ocupat on vivien situat a la plaça de la Llibertat.

Els agents van localitzar l'autor, de 39 anys i nacionalitat marroquina, dins l'habitatge i van detenir-lo. A més, també van trobar el ganivet amb el qual l'home hauria amenaçat a la víctima.