Setze joves ex tutelats participen en un campus d’ocupabilitat a Platja d’Aro

Des de la Fundació FC Barcelona, conjuntament amb la Fundació Jordi Comas Matamala, va organitzar del 3 al 8 de març un campus formatiu en hoteleria a l’hotel Aromar de Platja d’Aro.

Aquestes classes eren dirigides a 16 persones extutelades, joves d’entre 18 i 25 anys que han perdut la tutela de l’Administració en assolir la majoria d’edat. L’objectiu era proporcionar a aquests joves una formació intensiva i pràctica en un entorn real de feina per poder treballar en diferents àmbits de l’hoteleria com pot ser el servei de sala, neteja, jardineria o manteniment. Així, es buscava que aquest jovent entengués la dinàmica d’una empresa hotelera, adquirissin hàbits de feina i poguessin posar a prova les seves habilitats de cara a una possible opció d’ocupabilitat en aquest sector. Durant els matins es feien tallers formatius de jardineria, manteniment, cuina, servei de sala, neteja, i introducció a la pastisseria. A les tardes visitaven diferents empreses per conèixer altres entorns laborals, activitats lúdic-esportives i de coneixement del municipi.

El campus s’inscriu dins de la segona edició del projecte Joves Futur+ que la Fundació FC Barcelona porta a terme des de fa dos anys amb el suport de la Fundació «la Caixa». Aquest programa d’inserció sociolaboral té com a objectiu «afavorir la inclusió d’aquestes joves a través d’un acompanyament, que faciliti una emancipació plena perquè puguin optar a un futur amb dignitat».