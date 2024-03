L'Ajuntament de Palafrugell destinarà 52.000 euros a diferents projectes de cooperació a Àfrica, Àsia i Amèrica del Sud.

Els ajuts s’han atorgat a través d’una convocatòria de subvencions realitzada el passat mes de febrer.

Les vuit entitats que van presentar la sol·licitud rebran quantitats que oscil·len entre els 8.447,65 i els 4.411,55 euros. Per concretar els ajuts s’han valorat aspectes com l’experiència de l’entitat en el seu àmbit d’actuació, la sostenibilitat del projecte o la seva vinculació amb Palafrugell i el Baix Empordà, entre d’altres.

Segons Juli Fernández, alcalde Palafrugell, “aquest nou paquet d’ajut internacional incrementa el pressupost destinat a aquesta partida i ens acosta una mica més al compromís que va prendre el ple d’augmentar progressivament aquesta dotació fins arribar al 0,7 % del pressupost”.

Les entitats receptores dels ajuts són: Unitat Solidària, per un programa per garantir un àpat diari a 3 escoles de Guatemala; ACAPS, per un projecte de cooperació internacional als camps de refugiats sahrauís; Amb Les Teves Mans, per una maternitat al Senegal; Active Àfrica, per un programa de reforç de la capacitat i resiliència enfront de crisis alimentàries amb un enfocament de gènere a Malawi; Vincles per al Desenvolupament i la Cooperació Internacional, per un projecte de rehabilitació i gestió d’un centre cultural a Bolívia; Associació Nou Sol, per un programa d’empoderament des de la saviesa a Burkina Faso; Projecte Xevi per un local social polivalent al Senegal; i a l’Ateneu de Palafrugell, per la compra d’equips mèdics i altres despeses directes al Nepal.