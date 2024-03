Palafrugell estrena nou marxandatge per promocionar el municipi

L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP) acaba de llançar nou marxandatge per promocionar el municipi. S'han creat diferents elements (una làmina, una postal i una bossa tipus tote bag) amb una imatge diferent per a cada un dels cinc principals nuclis de Palafrugell (Calella de Palafrugell, Llafranc, Tamariu, Llofriu i Palafrugell), creada per la il·lustradora palafrugellenca Anna Grimal.

Aquests elements ja es poden adquirir a les oficines de turisme del municipi. A Palafrugell s’hi trobaran tots els models, mentre que a les oficines ubicades a platges, hi hauran els del nucli on estan ubicades. Algunes empreses d’allotjament del municipi també han fet comanda d’aquests materials per disposar-ne als seus establiments.

La idea de crear marxandatge sorgeix de les pròpies oficines de turisme, al constatar que els souvenirs turístics són un element encara indispensable per a molts viatgers. Fins a l’actualitat, a Palafrugell no es disposava de cap article de marxandatge creat i distribuït des de la pròpia administració.

Així doncs, per cobrir aquesta demanada, l’IPEP va encarregar a la il·lustradora Anna Grimal, la creació d’una imatge amb la qual s’identifiquessin elements del nostre territori. Aquesta imatge, acompanyada del nom de l’indret, i del logo del Visit Palafrugell, és un reclam per fer marca i estendre la imatge de Palafrugell i les seves platges.