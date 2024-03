El sabater de Palafrugell que va dissenyar el logotip d’ERC

Un dia, llegint La Vanguardia, el sabater palafrugellenc Joan Cama Bastons va topar amb un article que parlava sobre els logotips de partits, i que lloava el dels socialistes i el d’ERC. «Collons, però si aquest el vaig fer jo!», va exclamar. Així ho recorda el seu fill gran, Jordi Cama Rivas, que hi era present i que es va assabentar així que el seu pare era l’autor del logotip original de la formació republicana. Ara, la secció local d’ERC està investigant aquesta història, i el passat 15 de març la van donar a conèixer durant la inauguració de la nova seu de la federació a Girona, al carrer Joaquim Vayreda.

La recerca l’han dut a terme les exregidores republicanes de Palafrugell Roser Massaguer Malleu (actual presidenta de la secció local) i Mònica Tauste. L’objectiu era fer un homenatge al primer alcalde republicà del muincipi, el mestre Josep Sagrera, i fent recerca van anar a parar fins a Jordi Cama, que els va preguntar: «Ja ho sabeu, que el meu pare va dibuixar el logotip d’Esquerra?»

Joan Cama i Bastons era membre d’una nissaga de sabaters molt arrelada a la vila, amb gairebé 160 anys d’història: la sabateria Cama. Com a bon sabater, tenia molta mà dibuixant, ja que havia de dibuixar els patrons de les sabates, i a més era militant i secretari local d’ERC a Palafrugell. Segons explica el seu fill Jordi, l’any 1931, quan es preparava per anar a una concentració del partit a Barcelona, on Francesc Macià feia un míting, va dibuixar el logotip -el triangle amb les quatre barres- i el seu amic Baldomer Felip el va forjar amb ferro, per tal de poder-lo portar alçat i que destaqués entre la multitud juntament amb una bandera. Algun dirigent de la llavors incipient formació republicana s’hi va fixar i va demanar si el podien utilitzar com a logotip de la formació. A partir de llavors, el partit el va anar adoptant per a les seves comunicacions.

«El meu pare mai li va donar cap importància», recorda Jordi Cama. Republicà de soca-rel, Joan Cama ho va passar molt malament amb l’arribada del franquisme. «Després de la guerra, el cabo Tomás de la Guàrdia Civil el tenia entrevessat perquè era republicà i per això el va masegar molt: li embargaven les sabates, li posaven multes, l’impedien vendre...», recorda. Fins i tot li van incautar la ràdio i la màquina d’escriure, «i tot perquè havia estat el secretari d’ERC a Palafrugell», assenyala el seu fill.

Durant molt de temps, Joan Cama -que va morir als 95 anys- no va parlar de la seva autoria en relació al logotip, i no va ser fins anys més tard que ho va comentar de manera íntima a alguns familiars i amics. A partir d’aquí, la història es va divulgar a nivell local (a la revista el Campanar de Palafrugell i a la Revista de Girona l’any 1990), i no ha estat fins ara que la secció local de Palafrugell n’ha fet una investigació en profunditat per tal de divulgar obertament aquesta història. Durant la inauguració de la seva nova seu a Girona, a la qual van assistir Jordi Cama i el seu germà Francesc, van donar a conèixer tot el que han descobert fins ara, malgrat que la seva intenció és continuar investigant per acabar de saber-ne tots els detalls.

