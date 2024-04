Els veïns afectats al passeig de Platja d’Aro anuncien accions de protesta durant l’estiu

Més de 800 propietaris d’edificis del passeig marítim de Platja d’Aro afectats per la llei de costes s’han posat d’acord per emprendre diverses accions de protesta i pressió per desencallar els problemes que tenen per vendre les propietats.

Des de 2019, el registrador del Registre de la Propietat a Sant Feliu de Guíxols va canviar de criteri i denega inscripcions d’aquestes propietats al·legant que són blocs de domini públic marítim-terrestre, segons la llei vigent de 1945. Això fa que quan es compra o es deixa en herència, el nou propietari no pugui anar al registre a demanar una hipoteca, i això dificulta el procés de compra i fa abaixar preus.

Segons els veïns, això «fomenta l’aparició de màfies d’especuladors», així com una situació «caòtica de discordança».

Els blocs afectats estan construïts entre els anys seixanta i setanta i estan situats a la zona del passeig marítim entre Cavall Bernat fins a un quilòmetre més al sud.

El 2013 l’Estat va modificar la Lei de costes i va afectar dotze municipis de l’Estat, entre els quals els de Platja d’Aro i Empuriabrava a Catalunya. Va ser en aquesta llei que es va fer constar que els edificis en qüestió estaven situats sobre terrenys de propietat estatal, i que per tant no es poden inscriure al Registre les compravendes i altres transmissions de les finques.

En total són 858 veïns que han dit prou, i dissabte passat van decidir en una reunió conjunta que tiraran endavant diverses accions de protesta de cara a l’estiu per aconseguir desencallar la situació.

Via judicial oberta

De moment, hi ha dues vies judicials obertes: d’una banda, l’Ajuntament (amb l’adhesió dels veïns) va dur l’Estat al contenciós -administratiu després de fer diferents requeriments infructuosos a l’Estat perquè es modifiquessin els límits d’afectació de domini públic d’aquestes propietats perquè poguessin formar part del domini privat. El consistori està pendent de la sentència.

La segona via judicial l’han emprès a instància d’un dels afectats, que demana que es faci públiques les ordres ministerials que delimiten la zona maritimoterrestre a Platja d’Aro, ja que assegura que ni el 1945 ni el 2000 es van arribar a notificar ni publicar. Per tant, asseguren que seria una ordre nul·la.