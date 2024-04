Vols fer que els cabells brillin i creixin més de pressa?

Tinguem els cabells llargs o curts, si volem que tinguin un bon aspecte i que estiguin saludables; els hem de cuidar. Per a fer-ho hi ha diversos productes, la majoria químics, tot i que, cada vegada estan apareixent més productes naturals. Recordem que cada persona té uns cabells diferents, per això la seva cura pot variar segons cada cas. En aquest article us deixarem un remei que us deixarà bocabadats. Utilitzant el vinagre podrem aconseguir que els cabells ens creixin més de pressa i que brillin més. Vols saber com fer-ho?

L'ideal és recórrer a xampús i condicionadors que siguin tan naturals com sigui possible, però també existeix l'opció que utilitzis productes que tens a casa i que aportaran als teus cabells tots aquests nutrients que necessites. N'hi ha un en concret que aportarà una infinitat de beneficis als teus cabells i que està a totes les cuines. Estem parlant del vinagre, un ingredient especialment útil i recomanable per al creixement del cabell.

Les propietats del vinagre en la neteja del cuir cabellut

El vinagre compta amb unes propietats netejadores naturals que contribueixen a una eliminació eficaç de l'acumulació de residus i brutícia als cabells. A més pot contribuir a fer que els cabells recuperin la seva brillantor natural i lluminositat.

En utilitzar el vinagre per a la cura dels cabells, aconseguiràs eliminar de manera eficaç els productes acumulats, fent que la cabellera quedi més suau i bonica. També té propietats antibacterianes, antifúngiques i antiinflamatòries que ajuden a eliminar la caspa i reduir la descamació, així com a mantenir un cuir cabellut saludable.

A més, pot ser de gran ajuda a l'hora de controlar l'encrespament i pot ajudar a regular la producció de greix. També pot ajudar a estimular la circulació sanguínia del cuir cabellut, cosa que afavoreix que els cabells gaudeixin d'un creixement saludable.

Quin vinagre és el més recomanable?

Podràs utilitzar tant el vinagre blanc com el de poma per rentar els teus cabells. El que has de fer és barrejar-lo amb xampú. El més recomanat és emprar-lo 1-2 vegades per setmana, a part de combinar-lo amb xampús i condicionadors adequats al teu tipus de cabell.

Afegir vinagre a la teva rutina de cura dels cabells farà que et quedin impressionants / freepik

El vinagre de vi blanc és perfecte per aconseguir donar brillantor i que els cabells es vegin nets. Aquest mètode l'has d'aplicar després d'haver-te rentat els cabells. Per això s'ha de barrejar mitja tassa de vinagre amb dues tasses d'aigua tèbia, i fer servir aquesta barreja per esbandir els cabells.

El vinagre de poma ajuda a equilibrar el pH del cuir cabellut, a part de millorar la seva salut. Per això s'ha de diluir una part de vinagre en quatre parts d'aigua, per utilitzar-lo com a esbandida després d'haver fet servir el xampú.