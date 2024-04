Calonge i Sant Antoni construeix una via verda al marge de la riera de Calonge

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha començat la construcció d'una via verda al marge dret de la riera de Calonge.

El camí necessita un tractament per permetre l'estabilitat del paviment per al seu ús per a vianants i ciclistes, així com uns elements físics que el delimitin. També presenta alguns trams amb un excés de vegetació que l'envaeix

Les obres consisteixen a condicionar l'àmbit que connecta el Parc d'Activitats Econòmiques de Calonge amb Torre Valentina, paral·lel al marge dret de la riera, per tal de crear un pas segregat al trànsit de vehicles motoritzats.

El condicionament del camí, que tindrà aproximadament tres metres d'amplada, s'anirà complementant amb la creació de zones d'estada amb bancs i papereres.

Les tasques es van licitar per 84.897,42 € i finalment van ser adjudicades per 75.983,18 € S'acabaran a mitjan juny, just abans que comenci la temporada turística d'estiu. Mentrestant, tot l'àmbit de l'obra no es podrà transitar (fins ara, en aquest tram el trànsit motoritzat ja no hi estava permès).

Projecte de pressupostos participatius

El projecte de via verda es correspon a la iniciativa guanyadora dels Pressupostos Participatius 2023, un procés obert als majors de setze anys empadronats al municipi i titulars i cotitulars de segones residències. Sumant totes les fases dels Pressupostos Participatius 2023 (recollida de propostes, primera volta de votació i votació final), hi va haver un total de 1.751 participacions. L'habilitació d'un espai de passeig natural que ara s'està construint va aconseguir 380 vots a la fase final.