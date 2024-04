Un «àngel» entre la tempesta els rescata d’un accident a l’AP-7

El dia 24 de febrer quedarà marcat per sempre a la vida dels tres protagonistes d’aquesta història: l’agent dels Mossos d’Esquadra, Àlex i una parella d’edat avançada de Palafrugell formada per Antonio i Paquita.

Tots tres circulaven per l’AP-7 cap a quarts de vuit del vespre d’aquell dissabte quan els va atrapar una forta calamarsada a l’altura de la Roca del Vallès. L’autopista va quedar col·lapsada i la pitjor part se la va emportar la parella baixempordanesa: va patir un accident de trànsit múltiple. En el sinistre s’hi van veure implicats tres vehicles i Paquita va resultar ferida i el cotxe va quedar inservible i aturat. Ella conduïa i juntament amb el seu marit venien de fer un dinar de Legionaris a Cambrils, una trobada que fan cada any, recorda Antonio. En aquell moment es van trobar enmig de la carretera, amb temperatures gèlides i ningú que els assistís pel col·lapse a l’AP-7.

«L’aparició d’un àngel»

En aquell moment però va aparèixer el que anomena la parella «un àngel», recorda Antonio. Àlex va sortir del seu vehicle en veure l’accident i es a acostar perquè no hi havia cap altre servei d’emergències a la zona. El mosso fora de servei va alertar al 112 per informar dels fets i també va demanar una ambulància per atendre la conductora d’un dels vehicles. L’agent inicialment no es va identificar com a policia i va ajudar a tots els implicats a fer gestions amb les companyies d’assegurances.

El cas que li va portar més feina és el de la parella de 78 anys de Palafrugell que anava en el cotxe que havia quedat del tot destrossat i que estava desorientada. La dona estava ferida, tenir dolor i li costava respirar. Àlex veient que la situació s’allargava i que degut al col·lapse no arribava ningú a assistir-los va prendre una decisió: emportar-se el matrimoni a l’hospital. I és que com recorda el policia l’ambient era «de cinc graus i el matrimoni no podia arrencar el cotxe» i necessitava ajuda.

El policia estava fora de servei quan va trobar-se amb la situació i tornava cap a Vidreres després de 12 hores de servei. Ell està destinat a la Unitat Regional de Custòdia de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i passa cada dia per l’autopista. Un cop presa la decisió, va trucar al seu caporal i va explicar-li el que volia fer: moure la víctima del vehicle perquè el matrimoni no podia seguir a dins del seu vehicle. També va parlar amb el SEM, que li van informar que els era impossible arribar a la zona i li van aprovar l’actuació. Àlex també recorda que va avisar els Mossos de Trànsit i que aquests també li van donar per bona la solució.

El matrimoni va acceptar la proposta del policia que se’ls va identificar com a tal i van deixar el vehicle sinistrat i senyalitzat a l’autopista. Abans de marxar, Àlex recorda que va dir a Antonio que calia que agafés les pertinences del vehicle i entre aquestes hi havia: una guitarra molt estimada pel matrimoni. Un cop ho van tenir tot, Paquita que estava ferida es va recolzar amb el policia i Antonio els va seguir, tot i anar amb crosses fins al cotxe de l’agent.

Un cop a dins van esperar fins que van poder circular per l’l’autopista. Cap a un quart d’una de la matinada van arribar a Urgències de l’hopsital Trueta de Girona. Pel camí, el matrimoni va explicar a l’agent que havien estat músics d’un grup d’havaneres de Palafrugell -el Taper- i que Antonio ara cantava amb els Estevets. Pel camí també van contactar amb les filles de la parella per alertar-les de la situació.

Un cop a l’hospital, Àlex fer els tràmits a la recepció però es va trobar amb un petit problema. Admetien a la parella però no a la guitarra, anomenada Fabiana. El mosso es va oferir per custodiar-la fins que es retrobessin i la Paquita estigués bé. La dona va ingressar a l’hospital: primer al Trueta i després a Palamós. El 28 de febrer va ser donada d’alta.

El retrobament

El 12 de març Àlex i el matrimoni es van retrobar a la casa de Palafrugell. Els va retornar la preuada guitarra i com recorden els protagonistes el moment va ser molt emotiu. Antonio considera el policia com el seu «àngel de la guarda» i relata que quan van patir l’accident «hi havia molts cotxes a tots costats i tothom ens mirava i movien el cap com pobre gent però ningú baixava. Sort que aquest noi ens va ajudar i ens va portar al Trueta». D’aquesta història ambdós parts coincideixen que n’ha sorgit una amistat.

El mosso afirma que no oblidarà mai el que va fer i que va més enllà de ser policia. També diu que cada dia que passa pel punt de l’AP-7 a la Roca hi pensa.

