Palamós fa campanya per potenciar l’ús del servei de cotxe elèctric compartit

L’Ajuntament de Palamós ha engegat una campanya per difondre el servei de cotxe elèctric compartit que ofereix el municipis des de finals de 2022. A través d’una enquesta adreçada als veïns, el consistori vol saber el grau de coneixement i l’ús que es fa d’aquest vehicle, per tal de valorar la possibilitat de sumar-hi noves formes d’ús o per millorar-ne l’accés públic i la disponibilitat. Tot plegat perquè aquesta iniciativa arribi al màxim nombre de persones i organitzacions de Palamós possible.

El formulari es pot contestar en línia i conté preguntes vinculades al tipus de vehicle que es fa servir, el coneixement en les despeses destinades a mobilitat, el grau de coneixement del servei del cotxe elèctric compartit que té Palamós, o bé si cal repensar el tipus de mobilitat que s’usa per reduir emissions. Es podrà respondre fins al 20 d’abril i permetrà als tècnics fer una bona diagnosi del servei i valorar quines accions de conscienciació i foment del vehicle de «Carsharing» cal impulsar.

El vehicle elèctric compartit en servei a Palamós es troba estacionat en un reservat ubicat al carrer de la Mercè, just darrere de l’edifici de la Biblioteca Municipal. Aquest punt està dotat amb equip de càrrega elèctrica, el qual s’abasteix d’energia mitjançant el sistema de plaques solars situades a la coberta de la biblioteca, garantint l’energia neta en el subministrament elèctric del cotxe.

El vehicle utilitzat en aquest servei a Palamós és un Renault Zoe 41 kWh, que està a disposició dels usuaris del municipi, cada dia de dilluns a divendres, a partir de les quatre de la tarda i fins a les dues de la matinada.

Durant els matins (de 7:00 a 15:00 h) el vehicle és emprat pels diversos serveis de l’Ajuntament de Palamós per a l’activitat professional que es requereixi. Els caps de setmana el vehicle resta a disposició dels usuaris, durant tot el dia. Per fer-ne ús cal fer-se soci a la cooperativa Som Mobilitat i registrar-se a l’App que gestiona el servei de Carsharing.