L'ampliació del CAP de Torroella de Montgrí permet doblar les consultes i incorpora una base del SEM

Les obres d’ampliació del CAP de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) han permès doblar el nombre de consultes del centre, passant de 12 a 24, i incorporar una base del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). L'ampliació s'ha fet en un edifici annex d'obra nova, que consta de planta baixa i primer pis. A la planta baixa s’hi ubiquen les noves consultes, dues de les quals serviran per atendre patologies en què sigui necessària la separació de circuits i aïllament, motiu pel qual compten amb un accés diferenciat. La primera planta acull les zones de treball dels professionals, àrea de personal i una sala d’educació sanitària.

A més, a la teulada d’aquest edifici annex s’hi han instal·lat 91 plaques fotovoltaiques d’uns 40KWp amb capacitat per generar una producció anual d’energia en uns 60.000kWh, que reduirà la despesa energètica del centre.

Pel que fa a la base del SEM, es distribueix en planta baixa i planta primera, amb la marquesina per a l’aparcament de les ambulàncies. L'espai està concebut com un mòdul a part amb accés independent, tant des de l’exterior com des de dins del mateix CAP. La base disposa de vestidors, quatre cambres de recuperació (habitacions) per als professionals de guàrdia, sala de descans i zona de treball. Actualment, Torroella ja té una base d’ambulàncies doble que amb l’ampliació del CAP de Torroella canviarà l’emplaçament.

1.284 metres quadrats

L’ampliació i remodelació de l’equipament és fruit de la col·laboració entre institucions: l’Ajuntament de Torroella, el Departament de Salut i la Regió Sanitària Girona del Servei Català de la Salut, amb l’objectiu d’adequar l’equipament a les necessitats actuals i de creixement de població i del nombre de professionals. El projecte ha rebut finançament europeu del fons REACT-UE i en conjunt s‘ha actuat sobre una superfície construïda de 1.284 metres quadrats.

Es tracta d'una actuació "necessària" pel creixement poblacional i la incorporació d'especialistes en medicina i infermeria familiar i comunitària i de nous perfils professionals a l’equip d’atenció primària. En una segona fase del projecte, no inclosa en aquesta actuació, s'executaran reformes interiors en les instal·lacions actuals per tal de donar una bona solució a tot el conjunt.

El CAP de Torroella de Montgrí va començar a prestar assistència a mitjans del 2002 i l’any passat (2023) s’hi van realitzar 84.000 visites. Des d’aleshores, la població de l’ABS ha anat augmentant progressivament i l’equip de professionals s’ha ampliat considerablement, així com els serveis que ofereix el centre. Des de la seva obertura fins l’actualitat, hi ha hagut un increment de la població empadronada del 31,45%. A més, els municipis de l’Àrea Bàsica de Salut de Torroella reben molts visitants durant l’estiu i caps de setmana, de manera que la població de la zona creix considerablement en períodes estacionals.

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha visitat aquest divendres l'equipament i ha assegurat que es tracta d'una obra "molt necessària que permetrà a l’equip d’atenció primària treballar en unes condicions més adequades".