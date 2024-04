Palamós engega un pla de xoc per millorar la neteja de la via pública i recollida de residus

L'Ajuntament de Palamós engega un pla de xoc per millorar la neteja de la via pública i la recollida de residus. Algunes de les mesures s'han començat a implementar.

Es posarà en servei una nau logística de neteja i de la nova deixalleria; es crea un grup d'acció ràpida per actuar de manera polivalent; i s'incorporen nous camions i vehicles de neteja més eficients.

Les millores s'han treballat amb l'empresa concessionària, Urbaser. Està previst un nou contracte del servei que entrarà en vigor fins d'aquí a un any i que suposarà una actualització global del servei.

Les mesures que inclou aquest pla, consisteixen en cinc 5 estratègies principals, que es basen fonamentalment la posada en marxa de dos equipaments destacats com són la nau logística de neteja i la nova deixalleria, però també la incorporació de maquinària de neteja actualitzada i més eficient (que utilitzi menys aigua i amb més pressió), així com de nous camions, tractora d’illes emergents i de vehicles polivalents, per a poder prestar un millor servei de recollida de residus.

Nau logística

Amb la incorporació de la nova nau logística ubicada al polígon industrial de Sant Joan, les 3.200 hores que fins ara es destinen a desplaçament de les màquines des de la nau actual de La Pietat (situada fora del nucli urbà) i fins als llocs de treball i a la inversa (unes 550 jornades), es dedicaran a més hores de neteja mecànica. En la neteja manual també s’aplicaran millores en els recorreguts entre punt d’inici de la jornada i el final, que passaran a formar part dels itineraris de treball dels operaris.

S’incorporaran dues escombradores de nova tecnologia, i una fregadora per terres pavimentats que permetrà fer neteges més profundes i més duradores (amb menys aigua i millor resultat) en terres com els dels barris vells (Palamós i Sant Joan) i voreres amples, com les del passeig del Mar, informen des de l'Ajuntament. També s’incorpora un nou cotxe per a la neteja de platges i retirada de brossa de les papereres.

Grups d'acció ràpida

Per minimitzar l’impacte de les persones "que no tenen consciència de l’espai públic intentant no abocar residus, o cuidant el mobiliari públic, s’estructurarà també un servei rotatiu a places i el seu entorn", han informat. Amb aquest objectiu es destinaran equips durant una jornada de matí o tarda, amb la neteja mecànica a fons, la manual a l’entorn als paviments, i la neteja de mobiliari i de contenidors, en funció de necessitats.

D'altra banda, s’ha augmentat el coneixement del servei a domicili per als trastos i la demanda ha crescut, per això, s’ampliarà el servei per a reduir el temps d’espera. També s’impulsarà l’ús de la deixalleria. A banda es començaran a introduir treballs de classificació de materials per a la seva reutilització i s’obrirà un espai per a la reparació i intercanvi.

A més, es treballarà amb l'empresariat. Expliquen que els comercials tenen a disposició un servei específic porta a porta que recull totes les fraccions, i que es realitza en la forma que s’acorda (contenidors, bosses hermètiques,…). L'Ajuntament constata que "la sobreutilització dels contenidors domèstics i les illes emergents, donen una mala imatge que es pot millorar fent un millor ús dels serveis a disposició". Així mateix, amb les restriccions de l’ús d’aigua per la sequera es considera molt important la col·laboració en mantenir nets els espais d’ocupació de la via pública per part de l’àmbit comercial, tal com estableix la normativa.

Per això es reforçarà la comunicació adreçada als comerciants per conscienciar sobre la recollida porta a porta comercial i la neteja de la via pública, tal com especifica la normativa. En cas de detectar mala praxi es realitzarà un primer avís i si es reincideix s’activaran, si és necessari, les corresponents sancions.

Nova maquinària

El pla de xoc preveu la incorporació de camions de lloguer, entre altra maquinària (a l’espera de l’adquisició de la maquinària que s’inclourà en el nou contracte) que permetrà substituir alguns dels actuals.

Finalment, remarca l'Ajuntament, en matèria de residus, "cal tenir en compte que Palamós, com la resta de municipis d’Europa, ha d’aplicar sistemes per a triar millor els residus i fer-ho, des del seu origen". Per aquest motiu en el ple municipal del dimarts vinent es presentarà a aprovació el projecte per a la construcció a Palamós d’una planta de transferència, que s’incorporarà a la licitació del nou contracte, per tal que, quan s’adjudiqui el nou servei, ja es pugui treballar en la seva execució. Disposar d’aquesta planta comportarà nous avantatges en la recollida residus, amb la reducció de desplaçaments a les plantes i, per tant, també de l’estalvi recursos econòmics.