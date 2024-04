La Fira Empordà Cuina i Salut de Torroella oferirà un mercat i una vintena d'activitats

La Fira Empordà Cuina i Salut de Torroella de Montgrí programa més d'una vintena d'activitats entre demostracions de cuina en directe, tallers, xerrades i mercat de productes de proximitat. Se celebrarà el 26 i 27 d'abril.

Durant la fira hi haurà un mercat de productes de proximitat. Se celebrarà dissabte durant tot el dia al Passeig Catalunya amb parades de productes km0 i d'artesania. Coincidirà dissabte amb el Mercat Ecològic Món Empordà, que es fa cada quart i cinquè dissabte de mes.

La fira arriba a la desena edició i és un aparador dels productes de proximitat, amb 'showcookings' i xerrades sobre un estil de vida pausat, sostenible i sa. Té per objectiu valorar els beneficis per la salut d'una alimentació conscient, de qualitat i proximitat.

El popular cantant i 'showman' Lo Pau De Ponts presentarà els 'showcookings' que s'han programat el dissabte. Un dia que també comptarà amb la presència de la mediàtica cuinera Maria Nicolau, col·laboradora habitual de Catalunya Ràdio i TV3.

La primera presentació de cuina en directe es farà divendres 26, a les 19h a la Plaça de la Vila, amb Jordi Pey, de la Cuinateca.cat, un divulgador de receptes tradicionals catalanes fetes amb productes de proximitat. Seguidament, hi haurà un tastet de productes de quilòmetre 0.

Dissabte, a les 11.30 h a la Plaça de la Vila, Lo Pau de Ponts presentarà un 'showcooking' de plantes oblidades a càrrec del col·lectiu Eixacorlant. Un grup de persones que té per objectiu fomentar un model de producció, distribució, i consum d'aliments, i de desenvolupament socioeconòmic, més sostenible, ètic i just, emprant com a eina la recuperació de les espècies silvestres comestibles i les varietats agrícoles tradicionals.

El 'showcooking' més mediàtic es farà a la tarda, a les 18.30 h també a la plaça de la Vila. Laura Zurriaga, coneguda a les xarxes com La Croqueta de Xocolata mostrarà com fer postres 'sanotes'. Zurriaga s'ha fet un lloc en el món dels creadors de continguts en català adaptant postres a versions més saludables. Un fet que li ha comportat una comunitat de més de 114.000 seguidors.

També hi haurà la presentació del llibre 'Cremo', de la cuinera Maria Nicolau. La col·laboradora del Tot Es Mou de TV3 exposarà el seu nou receptari a les 17h, abans del 'showcooking' de Zurriaga, també a la Plaça de la Vila.

Tallers i activitats per al públic familiar

La Fira Empordà comptarà amb activitats diversesadreçades al públic familiar com tallers. El divendres 26 d'abril s'obre amb un berenar popular a les 17.30 h a la Plaça de la Vila seguit de l'animació musical de carrer d''Els trastos Band' de Jaume Ibars.

Dissabte 27 d'abril, l'animació segueix amb les cercaviles itinerants 'Traginers' al matí i 'El xef estrellat' a la tarda ambdós a càrrec de Traüt espectacles.

Pel que fa als tallers, dissabte 27 d'abril de 10h a 13h a la plaça del Mestre Pere Rigau, se'n farà un de cianotípia botànica amb plantes oblidades a càrrec d'Eixacorlant; i el mateix dia i a la mateixa plaça però a les 19.30h un de preparació del berenar a càrrec de La Xarranca.

En l'apartat esportiu el Parc Natural del Montgrí, Les Illes Medes i el Baix Ter ha organitzat una sortida per gaudir de l'esclat de la primavera dissabte 27 d'abril a les 10h i també a les 10h a la zona de l'Espai Ter, l'Oriol Martínez de Functional Training, oferirà un entrenament funcional a l'aire lliure, amb inscripció prèvia. Dimecres 1 de maig, com a colofó del cap de setmana, el Club Ciclista Montgrí organitza la 42ena Festa del Pedal.