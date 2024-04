Eviten una ocupació a la Bisbal i desallotgen les set persones que havien entrat al pis

La Policia Local de la Bisbal d'Empordà i els Mossos d'Esquadra van evitar una ocupació a la Bisbal i van desallotjar les set persones que havien entrat al pis.

L'actuació policial és de dimecres passat 11 d'abril i es va realitzar en un immoble del passatge de la Pau de la ciutat.

En aquest cas, la Policia Local va rebre una trucada dels Mossos d’Esquadra que els demanava suport davant l’ocupació d'un pis i es van dirigir allà.

Agents d'ambdós cossos policials van desallotjar l’immoble que set persones acabaven d'ocupar de forma il·legal. Es tracta de set persones de nacionalitat colombiana i no residents a la Bisbal, segons informa el consistori.

El desallotjament es va fer sense problemes, ja que les persones van marxar sense oposar resistència. Un dels ocupes va manifestar als agents que havia pagat 200 euros per la clau a una persona de nacionalitat marroquina que li va vendre per accedir al pis.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Dilmé després d'aquesta actuació policial assegura en un comunicat que a la Bisbal tenen «instal·lada una veritable xarxa mafiosa que es dedica a rebentar pisos i oferir-los a persones de fora de la Bisbal, una problemàtica que es repeteix també a altres municipis, i que aquí no pensem tolerar». «A la Bisbal els hi estem a sobre, però el que necessitem és que la Justícia actuï de forma contundent d’una vegada per totes contra aquests delinqüents. No és un delicte menor”, afegeix el regidor.