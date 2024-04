Sant Feliu aprova l’ampliació del monestir per ubicar-hi el Museu Thyssen

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va aprovar ahir el projecte executiu de reforma i ampliació de l’antic monestir de la localitat per ubicar-hi el Museu Carmen Thyssen de manera definitiva. L’obra comptarà amb un pressupost d’uns 12 milions d’euros. A més, el consistori baix-empordanès també va validar la intervenció arqueològica de la plaça de l’Abadia amb un pressupost inicial d’uns 645.000 euros, tot i que en aquest cas l’aprovació va ser de manera inicial.

Aquest projecte es va aprovar per primera vegada l’agost del 2022, però es va haver de refer a causa d’un informe de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat, que va precisar que abans de començar a aixecar el cub a la plaça de l’Abadia caldrà fer-hi una excavació més detallada. Una vegada realitzats els canvis convenients al projecte, es va tornar a aprovar inicialment a l’octubre de l’any passat i ahir ho va fer de manera definitiva.

«Avui el que aprovem és un projecte executiu de la reforma del monestir per la ubicació del museu Thyssen, un projecte que va guanyar un concurs públic l’any 2020 amb un jurat professional i la presència en aquest de la cap de museus de Catalunya en aquell moment», va explicar durant el ple extraordinari el regidor de Patrimoni cultural i Acció Social, Josep Melcior Muñoz (PSC).

Els dos únics grups municipals que es van mostrar contrariats amb aquesta aprovació van ser Junts i Guíxols des del carrer. Per una banda, el regidor Jordi Lloveras (Guíxols des del carrer) va catalogar el projecte de «megalòman i extemporani». «L’any 2017 el pressupost del projecte Thyssen era d’uns 6 milions i ara hem passat a gairebé 13. Considerem que la ciutat no es pot permetre aquest projecte», va indicar Lloveras. D’altra banda, Antoni Carrión (Junts) va posar en dubte la viabilitat econòmica de la iniciativa i va lamentar que «encara s’ha de garantir com es finançarà». Un finançament que, segons va exposar la regidora republicana Sílvia Romero, és una responsabilitat de tots, tant dels que van votar a favor del projecte com dels que no ho van fan, ja que per a Romero: «El dia que tots els que estem en aquesta sala comencem a col·laborar salvarem el Thyssen».

Muñoz, com a portaveu del govern municipal que encapçala l’alcalde Carles Motas (Tots per Sant Feliu), va explicar que «un museu és una eina amb la qual estem fent política social, d’inclusió i de millora econòmica». «Aquest és un projecte que dona marca a la ciutat», va sentenciar el regidor.