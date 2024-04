Moratòria a Torroella de Montegrí per adaptar-se a l'ordenança de terrasses

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha aprovat una moratòria per adaptar-se a la nova ordenança de la via pública que es va entrar en vigor el 15 de març.

La mesura s'ha pres per tal de facilitar a les empreses la seva adaptació. Els establiments comercials que vulguin sol·licitar ocupar la via pública podran adaptar-se fins el 31 d'octubre de 2024, un cop passada ja la temporada alta turística.

La nova ordenança nomes afecta els establiments comercials del nucli de Torroella de Montgrí, així com, aquells que es trobin a les urbanitzacions de Torre Gran, Torre Vella, Mas Pinell, urbanització les Dunes, la Bolleria, Sobrestany, Mas Moreu, Poblat de Santa Caterina i Torre Moratxa i s'exclouen aquells que es troben ubicats dins l'àmbit territorial de l'Estartit, Griells, Pletera i Mas Marquès, que seguiran regulats per l'ordenança de la via pública aprovada pel Ple municipal del 9 de setembre de 2008.

La nova ordenança municipal regula l'ocupació de la via pública en sòl públic i també en sòl privat amb influència a la via pública.

Regulació d'horaris

Regula els horaris d'obertura de les terrasses, per fer compatible l'activitat comercial amb el descans veïnal. Pel període d'estiu, del 15 de maig al 30 de setembre, es permetrà l'obertura de 7 a 2 h i en període d'hivern, l'obertura podrà ser de 8 a 24 h.

Per tal de garantir el paisatge urbà es regula també les condicions estètiques i la qualitat del mobiliari de les terrasses, així com la col·locació de les mostres comercials com expositors mòbils al carrer i la regulació de música en viu o l'ús de pantalles de TV.

L'ordenança també regula l'ús com a mínim de la llengua catalana a les senyalitzacions, cartells d'informació fixes i la documentació de l'oferta de menús, tal com estableix la Llei de Política Lingüística.