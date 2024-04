Concentració davant l'antiga Ràdio Liberty de Pals per reclamar una rehabilitació "urgent" del complex

Un centenar d'ecologistes s'han concentrat davant les instal·lacions de Ràdio Liberty a Pals per reclamar que s'hi efectuï una actuació de rehabilitació "urgent". Critiquen l'estat de degradació i abandonament que pateix el complex, des que els Estats Units el van desmantellar el 2006. En aquest sentit, denuncien que "s'està incomplint el conveni de gestió, restauració i manteniment", acordat entre el Ministeri de Transició Ecològica i la Generalitat el 2007, i que aquesta deixadesa "posa en perill el patrimoni natural i cultural" de l'espai. Per tot això, demanen mesures de control de l'accés per evitar que la gent hi circuli lliurement i inversió per crear-hi un centre d'interpretació de la Guerra Freda.

Membres de Salvem la Platja de Pals, SOS Costa Brava, iNaturalist, el Cercle Català d'Història, la Gent del Ter, Amics de la Unesco de Girona i la Comissió de la Dignitat s'han concentrat aquest dissabte al pic de les dotze del migdia davant l'entrada del complex de l'antiga Ràdio Liberty. Ho han fet per tornar a reclamar inversió per rehabilitar aquestes instal·lacions ubicades a Pals que porten prop de vint anys abandonades.

El president de SOS Costa Brava i vicepresident de Salvem la Platja de Pals, Pau Bosch, ha dit que cal "recuperar els valors històrics, naturals, arqueològics i arquitectònics de Ràdio Liberty, urgentment". En aquest sentit, ha criticat l'estat d'abandonament en què es troba el complex que van aixecar els Estats Unts el 1959 durant la Guerra Freda i que va ser desmantellat el 2006. Així com el "descontrol" de l'espai, on accedeixen cada dia desenes de persones a peu.

A banda de reclamar inversió per crear-hi un centre d'interpretació de la Guerra Freda i preservar el jaciment arqueològic de la vila marinera dels segles XIII i XVIII, els ecologistes també reclamen protecció per la fauna i flora que hi habita. Algunes d'aquestes espècies, es troben en perill d'extinció com és el cas de l'Stachys marítima i del corriol camanegre, que necessiten "zones lliures de trepig per, en el cas del corriol, poder nidificar i reproduir-se perquè ho fa a les dunes".

A més, la Societat Catalana d'Herpetologia hi ha detectat "una de les comunitats de sargantana cendrosa més importants de Catalunya" i que també es troba en perill, així com una espècie d'escorpí protegida. També es volen recuperar les basses que van assecar-se per construir-hi les instal·lacions de l'antiga ràdio.

SOS Costa Brava també posa damunt la taula el valor arquitectònic del complex, amb una edificació que és obra de l'arquitecte Agustí Borrell i Sensat, "un dels grans iniciadors del racionalisme a Catalunya i creador de molts edificis militars i civils de Catalunya". Un fet que afegeix importància, consideren, a l'hora d'adoptar la decisió de restaurar les instal·lacions de l'antiga ràdio americana de Pals.

Vint anys de lluita

Ràdio Liberty ocupa 33 hectàrees dins del parc natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter. I el 2022, va ser declarat bé cultural d'interès local (BCIL) pel Consell Comarcal del Baix Empordà. Una declaració que se suma a la de bé cultural d'interès nacional (BCIN) atorgada anys abans a la part del jaciment històric i arqueològic de la vila marinera i la torre mora. Actualment, Ràdio Liberty és propietat del Ministeri de Transició Ecològica i es gestiona des d'Acció Climàtica.

La membre de Salvem la Platja de Pals, Marisol Perea, és una de les persones implicades en la conservació i preservació de l'espai des que els americans el van abandonar. "Sincerament, crec que un dels problemes perquè aquestes tasques de preservació no tirin endavant és que hi hagin tres administracions diferents implicades -sumant-hi l'Ajuntament de Pals-, que van canviant de colors de partit", ha dit Perea, que està convençuda que "aquesta falta de treball en equip fa que no hi hagi un projecte per Ràdio Liberty".

Les primeres reivindicacions fa vint anys van aconseguir que el complex entrés dins del parc natural i que, més endavant, es declarés també BCIL. Així ho defensa Marisol Perea, que recorda que, en un inici, la preservació de Ràdio Liberty era "un objectiu local" de Pals i es mostra satisfeta que aquesta lluita hagi transcendit no només hi hagi relleu generacional, sinó que hi hagi implicades entitats de tots el territori. De fet, així s'ha demostrat aquest dissabte en la concentració de Pals, on han assistit ecologistes de Cadaqués (Alt Empordà), Verges, l'Estartit (Baix Empordà) o Lloret de Mar (Selva), entre d'altres.