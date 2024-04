S'encén la façana d'un edifici de quatre plantes a Palafrugell

Un incendi a l'envà pluvial (sistema d'aïllament i impermeabilització a les façanes) d'un edifici al carrer Mas Gras, 23 de Palafrugell ha encès les dues façanes, ha afectat vegetació d'un solar proper i elements externs com mobiliari de les terrasses d'un edifici proper. No ha calgut desallotjar i no hi ha hagut ferits.

L'avís del foc s'ha donat a les 11.26 hores. S'ha encès l'envà pluvial de les dues cares de l'edifici, nord i sud generant fortes flames que s'han estès a solars propers.

Al lloc s'hi han desplaçat set dotacions dels Bombers. En arribar han vist que l'envà a la cara nord de l'edifici s'havia apagat sol i han procedit a apagar les flames a la cara sud.

El vent crea focus secundaris

El vent que bufa ha generat algun focus secundari a la vegetació dels solars del voltant. Segons Bombers, han procedit a apagar diversos punts calents a l'envà i a la vegetació.

També ha afectat els baixos d'un edifici al número 15 on en aquell moment no hi havia ningú a dins i ha afectat algun aire condicionat i mobiliari dels balcons del mateix edifici. Segons Bombers, el foc no ha afectat l'interior de cap habitatge. Sí que ha generat alguna petita fuita d'aigua.

Després d'apagar les flames, remullar i ventilar, a les 12.57 s'ha donat per extingit el foc.