Un cartell de l'artista Pitu Portas anuncia la Festa Major de Palamós

Un disseny de l'artista palamosí Pitu Portas anuncia la Festa Major de Palamós que se celebrarà del 23 al 26 de juny i que inclou les Barraques.

La composició té un para-sol com a element centra, sota el qual se'n troben d'altres com el campanar, unes xancletes i jocs infantils de platja, envoltats d'elements propis de la festa.

Les àrees municipals de Cultura i Joventut han encetat n nou procés per al disseny del cartell que fins ara s'encarregava després d'un concurs. S'ha encarregat directament a un dissenyador local i cada any serà diferent. El mateix artista farà el de la festa major i el de l'activitat de Barraques per crear una mateixa línia visual.

Pitu Portas ha fet un cartell genèric de la festa que es basa en una composició de platja, amb colors groguencs i terrossos, encapçalada per un para-sol, sota el qual si pot trobar el campanar de Palamós, un petard, unes xancletes i jocs infantils de platja, o bé un aneguet de joguina, envoltats tots ells d’elements propis de la festa, com unes banderetes de colors, confeti o els focs d’artifici.

En el cas del disseny que s’ha elaborat per al cartell de Barraques, el para-sol es transforma en una pota de pop que incorpora uns grans auriculars en el seu extrem, acompanyada d’un got de Barraques i del campanar de Palamós, i de dos altaveus a banda i banda.

Aquest cartell inclou tota la programació de concerts que l’Àrea de Joventut ha previst per aquesta edició al recinte de Barraques, que tindran lloc del 21 al 24 de juny, i que compta amb formacions com Diversiones, Diamond Stick o Rudymentari.

El cartell de les Barraques. / Ajuntament de Palamós

Concert homenatge a Tina Turner

Dins les activitats programades a Barraques es destaca la proposta conjunta que organitzen les àrees de Cultura i Joventut. Es tracta del concert homenatge a la cantant Tina Turner, a càrrec de la formació Black Music Big Band, que tindrà lloc el dia 24 de juny, a les 22.30 h.

La Festa Major de Palamós tindrà lloc, com és tradicional, del 23 al 26 de juny, programant activitats pensades per al gaudi de totes les edats.

Concerts, balls, activitats infantils i familiars, castell de focs, espectacles o audicions de sardanes, seran algunes de les propostes previstes dins la variada oferta d'activitats que té el programa d’enguany de la Festa Major i que es duran a terme, majoritàriament, en espais del municipi a l’aire lliure.