Palafrugell presenta el pla per promoure la salut i el benestar

L’Ajuntament de Palafrugell ha organitzat una jornada de presentació del Pla de Salut 2024-2028, que té l’objectiu de cobrir diversos eixos que generen salut i milloren el benestar de la ciutadania. L’acte ha aplegat una setantena de persones, i ha comptat amb una conferència del metge de família, salut comunitària i mediador Josep Lluís de Peray. Avui s'ha tancat el període d'al·legacions i el pla quedarà aprovat definitivament a finals de mes. El document preveu oferir una visió «més enllà» dels serveis sanitaris i de la patologia, posant la mirada en els estils de vida, condicions mediambientals, mesures polítiques, etc.

En total, s'estructurarà en set eixos: bon govern, entorn urbà, medi ambient, xarxes comunitàries i socials, estils de vida saludables, salut mental i benestar emocional i protecció de la salut. A més, es preveu crear una taula de salut municipal, que serà l'encarregada de vetllar pel bon funcionament i l'assoliment dels objectius.

Aquest Pla Local de Salut de Palafrugell, que es va elaborar durant l’any 2023, neix a partir del treball fet per un grup motor format per persones amb responsabilitats tècniques i polítiques de l’Ajuntament i amb representants de l’EAP Palafrugell i de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Més de 175 persones han participat per crear el pla, entre professionals de la salut, entitats i altres agents socials.