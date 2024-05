Palamós explicarà "de manera àmplia" el projecte de reforma del passeig del Mar

La sala municipal polivalent de les galeries Carm acollirà el dijous de la setmana vinent, 23 de maig, una jornada informativa adreçada a la ciutadania del municipi amb l’objectiu de "poder donar a conèixer de manera àmplia, el projecte de reforma del passeig del Mar", expliquen des del consistori. El document que recull aquest projecte va ser aprovat inicialment en el ple municipal corresponent al passat mes d’abril, esdevenint el tret de sortida d’una reforma que preveu iniciar el procés d’obres la tardor vinent.

La jornada informativa és organitzada per l’Ajuntament de Palamós i es dividirà en dues sessions, "per facilitar l’assistència del públic interessat". La primera es posarà en marxa a les set de la tarda i la segona a les vuit del vespre.

Les obres de millora d’aquest equipament emblemàtic del municipi, se centren en el tram del passeig comprés entre els carres d’Aragó i de Carmel (el primer tram –entre c/ del Mar i Aragó- ja va ser arranjat l’any 2014 i 2018) deixant la secció entre el carrer Carmel i l’av. de l’Onze de Setembre, on es troben ubicats els Jardins de l’1 d’octubre, per una fase posterior, tenint en compte que aquest sector pot quedar condicionat pel Pla director del port (actualment en procés de redacció per part de Ports de la Generalitat).

Estat actual del passeig del Mar amb una imatge aèria / Ajuntament de Palamós

A banda, l’Ajuntament també preveu poder fer en aquest àmbit, un estudi profund de la canalització del clavegueram que hi conflueix, mitjançant el qual poder resoldre els problemes d’acumulació d’aigua i inundacions que, a vegades, afecten aquesta zona i els carrers que l’envolten.

El projecte de reforma aprovat recull les conclusions del procés de participació ciutadana que es va realitzar entre els anys 2022 i 2023, i renova de forma pràcticament total, la urbanització i els serveis existents del passeig, introduint elements innovadors pel que fa a l’adaptació al canvi climàtic, l’estalvi energètic, la sostenibilitat, la mobilitat i l’espai urbà.

"La reforma d’aquest equipament permetrà el seu arranjament i transformació, que preservant els elements que més el caracteritzen, com les arcades o parts del mur que el separa de l’actual aparcament de la platja Gran", asseguren des de l'Ajuntament. A més, també afegeixen que les obres "milloraran l’accessibilitat ampliant les zones de vianants i generarà grans espais de prioritat invertida, potenciarà la connexió amb els carrers que l’enllacen amb la zona urbana, diferenciant els diversos embocaments d’acord amb la funció de carrer, només per a vianants o de carrer també per a vehicles".