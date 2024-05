El Palamós Terra de Mar acostarà els visitants a la Copa Amèrica a través de la realitat virtual

"Tot està a punt per a la realització d’una nova edició del festival mariner de la Costa Brava, Palamós Terra de Mar", expliquen des de l'Ajuntament de Palamós. L'edició d'enguany, que portarà a terme aquest cap de setmana (dissabte i diumenge), des de les deu del matí fins a les vuit del vespre, serà dedicada als esports nàutics a vela, dels quals Palamós és referent mitjançant les entitats i els regatistes locals que l’han fomentat durant la història o bé que els que la promocionen en l’actualitat.

Enguany se suma també la final de la prestigiosa Copa Amèrica de vela, que l’octubre vinent es disputarà en aigües catalanes, i a la qual el públic assistent al festival Palamós Terra de Mar podrà fer una aproximació, mitjançant l’exposició que la Fundació Barcelona Capital Nàutica, ubicarà al port de Palamós.

Una aproximació a la Copa Amèrica

Amb el nom de “Parlem del mar per parlar de nosaltres” aquesta mostra presenta un recorregut per la història de la nàutica a Catalunya, amb una especial atenció a la cultura del mar, l’economia blava, el llegat blau i la regata de la Copa Amèrica.

L’exposició estarà dividida en diversos blocs. Un d’aquests serà dedicat a la Copa Amèrica on els visitants podran gaudir d’una experiència de realitat virtual, endinsant-se en un dels tallers d’un dels equips competidors i experimentant com és la navegació sobre una de les embarcacions participants.

El recorregut per la mostra també inclou la història i la tradició marítima catalana, on es podrà veure l’evolució d’aquest vincle entre Catalunya i el mar, des dels laietans a les havaneres, la pesca i la gastronomia.

Un altre dels blocs és el dedicat a la innovació, fent tot un recorregut històric per les principals fites en aquest sentit, des de la brúixola a l’economia blava. També s’inclou una secció dedicada als esports de mar i els esportistes més coneguts. Finalment, l’exposició també compta amb una secció dedicada a la sostenibilitat.

La Copa Amèrica també serà protagonista de la conferència que es durà a terme dissabte dins la programació del festival marítim palamosí, i que anirà a càrrec del director general de la Fundació Barcelona Capital Nàutica, Ignasi Armengol; i el director corporatiu d’America’s Cup Events, Albert Vilumara. Aquest acte tindrà lloc a l’Espai del Peix a partir de les set de la tarda.

La sala d’exposicions temporals del Museu de la Pesca acollirà la mostra d’imatges i trofeus, mitjançant els quals es podrà fer un recorregut per la història del Club Vela Palamós, de les seves competicions i també de les persones que l’han integrat durant el seu llarg bagatge. Els aficionats a aquest esport podran veure a la badia l’evolució de diversa tipologia de velers, amb regates i exhibició d’embarcacions.

Navegacions pel litoral

Enguany el festival mariner Palamós Terra de Mar tornarà a oferir als seus visitants la possibilitat de fer recorreguts marítims pel litoral palamosí. Les rutes es faran en dos vaixells que oferiran itineraris diferents, amb una durada d’uns 45 minuts cadascun que permetran descobrir els espais més emblemàtics de la costa: el port de Palamós, la badia, el castell de Sant Esteve, cala Margarida, S’Alguer o Castell.

Visites a les embarcacions participants

A banda tots els assistents tindran l’oportunitat de poder visitar les diverses embarcacions participants. És el cas del remolcador Punta Mayor, de 60 metres d’eslora, propietat de la Direcció General de la Marina Mercant i dedicat a tasques de rescat. Però també l’embarcació de regates Mirabaud IMOCA Open 60; o la Goleta Äran, construïda al Mar del Nord el 1903, i dedicada originàriament al transport de cabotatge.

Finalment, cal destacar l’accés del públic per a poder veure la barca de pesca d’arrossegament Estrella del Sur III del port de Palamós especialitzada en la pesca de la gamba i embarcació de pesca, així com les Barques del Peix, Gacela i Estrella Polar, dues embarcacions de pesca construïdes amb fusta que formen part de les col·leccions del Museu de la Pesca.

Més activitats

L’activitat del Palamós Terra de Mar es complementarà amb la possibilitat de participar en la iniciació a la navegació a vela lleugera, amb caiac i paddle surf; poder fer el tast de cuina marinera, a càrrec dels pescadors locals, o bé participar en els jocs i tallers infantils. També es faran visites guiades al Museu de la Pesca i l’Espai del Peix; i un any més s’organitzarà el mercat d’artesans ubicat al port, on també hi haurà concert de música i espectacles de dansa.