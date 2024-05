Josep Encesa: homenatge immortal a un visionari

Un Josep Encesa i Gubert (1892 – 1981) immortal i de bronze recolza un peu sobre roca, mirant els pins, les cases noucentistes que s’hi barregen i el passeig de ronda que s’obre al mar. Observa un paisatge que fa cent anys, als anys 20, el va fascinar i que el va empènyer a crear un model de turisme que ha esdevingut clau en la història de la Costa Brava. S’Agaró encara no existia, aquells penya-segats sinuosos entre Sant Pol i la platja de La Conca no havien estat «descoberts» per ningú, fins que ell hi va projectar el somni d’una «ciutat jardí» que va néixer amb una primera finca, la Senya Blanca, construïda per l’arquitecte noucentista Rafel Masó.

La idea esdevé realitat, i una a una, apareixen alguns dels elements que més caracteritzen l’indret: l’Hostal La Gavina (sota la direcció de la quarta nissaga familiar) i el camí de ronda (encarregat a l’arquitecte Francesc Folguera). I arriba el turisme, els rodatges de Hollywood, regates, glamur i fascinació. John Wayne diria, descansant des de La Gavina, que la platja de La Conca és «el paisatge marítim més bell que han vist els meus ulls». S’Agaró deixa de ser només un rierol que desguassa a la platja de Sant Pol i es converteix a poc a poc en un somni, un somni construït amb roques de pedreres de Porqueres. I cent anys després, l’obra perdura, i el que toca és homenatjar qui el va imaginar i impulsar.

L’estàtua d’Encesa, promoguda pels seus quinze nets, s’ha col·locat en aquell racó tan màgic del camí de ronda on hi ha una glorieta que tantes càmeres han immortalitzat. El dia, assolellat i càlid, acompanya, i així ho ressalten les autoritats que han acudit al primer esdeveniment del centenari de S’Agaró, que des dels anys noranta està declarat com a bé cultural d’interès nacional. I des de fa dos anys, l’espai té un pla especial de protecció per controlar-ne el creixement urbanístic. Per ara, hi ha 166 finques construïdes de les 170 disponibles.

Els nets de Josep Encesa, que han promogut l'estàtua per homenatjar el promotor de S'Agaró. / ACN

És un dia emotiu: no només s’inaugura l’estàtua d’Encesa, que inicia un centenari que s’allargarà fins a l’any vinent amb diversos actes, sinó que també s’obre al públic una exposició al camí de ronda sobre la història d’aquest indret que en unes poques hores ja aplegarà piles i piles de visitants: les anades i vingudes de gent en aquest paratge són contínues.

La neta d’Encesa i presidenta de l’associació S’Agaró 100, Virginia Encesa, destaca la determinació del seu avi i la visió innovadora que tenia del turisme que llavors tot just despuntava: pregonava sostenibilitat i qualitat. L’adjectiu que més reforça la presidenta és la de «visionari», perquè va saber trobar or on ningú abans havia fixat la vista. Parla del seu avi amb emoció continguda a la veu, es mira l’estàtua, i els nets s’hi agombolen i somriuen. Per fi es fa justícia.

L’obra s’ha esculpit a partir d’una fotografia: «volíem que l’obra el definís, i aquesta postura era molt seva», explica la neta. Després d’una feina prèvia per passar la imatge a 3D, l'empresa Benito Urban ha fet el motlle amb bronze. I ara Encesa ha esdevingut immortal.

El visionari continua observant un paisatge, una «ciutat jardí» que li retorna la mirada.

Escultura d'homenatge a Josep Ensesa a S'Agaró / DdG

Els actes

L’alcalde de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró, Maurici Jiménez, ha assegurat durant la inauguració de l'estàtua que "cal tenir un espai pels nostres orígens i per la memòria local" i ha destacat que els actes que es duran a terme "ompliran de sentit i el sentiment" de l'efemèride. També ha destacat la capacitat d'Encesa de transformar "un terreny àrid i rocós en un espai únic, singular i irrepetible".

El president de la Diputació de Girona i alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha destacat que "no s'entendria la política turística de la demarcació sense trets diferencials com els de S'Agaró". Noguer ha recordat que es tracta d'un projecte al qual les institucions catalanes han donat ple suport, i ha assenyalat que Encesa "va ser el pioner que això es fes i que es fes bé", ha indicat. "Avui S'Agaró llueix tant o més que el primer dia, i volem donar-li les gràcies posant-li una estàtua en aquest indret".

El centenari comptarà amb un ampli ventall de propostes esportives, culturals i socials. L'exposició pel camí de ronda fa un repàs a través de diversos panells informatius del naixement i la història social i cultural de S'Agaró. Es podrà visitar fins al 15 de gener de 2025. Els esdeveniments més pròxims són l'exposició "Arquitectura i cultura a la Costa Brava" que s'ubicarà al Palau Robert de Barcelona a partir del 27 de juny (i a partir del 16 de desembre a la Casa de Cultura de Girona), així com un concert a càrrec del tenor Josep Carreras el 20 de juliol. També hi haurà diverses sessions de cinema a la fresca, un torneig de tenis i una regata de vela.