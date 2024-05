Les donacions recollides a l'hospital de Palamós permeten fer 31 transplantaments de cèl·lules mare des del 2010

La Unitat d'Infància i Dona de l'hospital de Palamós (Baix Empordà) ofereix des del 2008 la possibilitat a totes les gestants de donar sang del cordó umbilical. En els darrers 14 anys s'han fet centenars de donacions que, al seu torn, s'han convertit en 315 unitats de sang de cordó disponibles per a ser trasplantades. El primer trasplantament de cèl·lules mare es va fer l'any 2010 i, des d'aleshores, se n'han fet a 31 persones repartides per tot el món. Aquest tipus de trasplantaments poden contribuir a la curació de nens però també d'adults, que pateixen malalties greus de la sang com la leucèmia o algunes immunodeficiències, a més d'oferir noves esperances per a la medicina regenerativa.

El Banc de Sang i Teixits de Catalunya lidera CONCORDIA, que és un programa cooperatiu interterritorial estatal per a la donació de sang de cordó umbilical on compten més de 40 maternitats. Cada maternitat disposa de personal qualificat per fer l'extracció i certificar que la sang de cordó es preserva en condicions òptimes pel seu enviament al banc. La Unitat d’Infància i Dona dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) és l'única de tota la Regió Sanitària de Girona acreditada i on es pot realitzar la donació conjunta de sang de cordó com de placenta.

La recollida de sang de cordó umbilical després del naixement i de la secció del cordó, no suposa cap risc ni per a la mare ni per al nadó. De fet, l'OMS estipula que el pinçament tardà del cordó s'ha de realitzar al minut de vida. Aquest termini permet, per una banda, al nadó beneficiar-se de la transfusió extra de sang i per l'altra fer compatible la donació. Tampoc suposa una reducció del temps de contacte de pell amb pell entre tots dos.

Per ser donant, només cal adreçar-se a l'equip de professionals de referència durant alguna de les visites de seguiment de l'embaràs. També cal indicar-ho com a preferència i opció desitjada en el document del pla de naixement que el centre el lliura durant les primeres visites o a través del web de l'hospital.

Pel que fa a la placenta, es tracta d'un òrgan que es desenvolupa durant l'embaràs amb la funció d'oxigenar i donar nutrients al fetus. La seva capa més interna és la membrana amniòtica (coneguda com a borsa de les aigües), que té propietats antimicrobianes, antiinflamatòries i regeneratives.

Amb la donació de placenta, es pot ajudar a persones que tenen problemes de visió o que pateixen ferides incurables amb fàrmacs convencionals. S'usa per a la reconstrucció de lesions d'ull, cura de cremades o ferides de difícil cicatrització, reconstrucció en cirurgia maxil·lofacial i altres cirurgies.