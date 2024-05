Un acusat que s'enfronta a 6 anys de presó per abusar de la neboda de 7 "en diverses ocasions" a Palafrugell, a judici

L'Audiència ha començat a jutjar aquest dijous un acusat que afronta 6 anys de presó per abusar sexualment de la neboda "en diverses ocasions" l'any 2019. Segons les acusacions, processat i víctima vivien porta a porta a Palafrugell i l'home hauria aprofitat estones que estaven sols o que altres familiars no el veien per fer-li tocaments. El judici ha començat amb la declaració de la menor, que ha explicat que els presumptes abusos tenien passaven els dies que ella s'estava amb el seu pare, després de la separació de la mare. Els familiars del processat han negat que la menor passés temps amb l'acusat i han apuntat que "mai" van estar sols. El judici continuarà dimarts amb la declaració del processat, conclusions i informes.

La fiscalia sosté que l'acusat va cometre els presumptes abusos tant a casa seva com a la del seu germà (pare de la menor). L'escrit de conclusions provisionals exposa que, quan la nena tenia 7 anys, li va fer tocaments al cul i als genitals "en diverses ocasions". Per això, l'acusa d'un delicte continuat d'abús sexual a menor de 16 anys i sol·licita una pena de 6 anys de presó. La defensa, encapçalada pel lletrat Jordi Colomer, nega els fets i demana l'absolució.

El judici, que es fa a la secció quarta de l'Audiència de Girona, ha començat aquest dijous amb la declaració de la menor. La nena ha ratificat la denúncia i ha assegurat que el seu oncle li feia tocaments per sobre els pantalons aprofitant estones que estaven sols o quan sabia que altres familiars que hi havia al domicili no el veien. La menor ha descrit diversos episodis, com uns tocaments per sota de la manta un cop que ella estava mirant la televisió o un altre cop on els hauria comès a l'escala de casa del seu pare quan l'àvia estava en una altra habitació.

La mare de la menor ha explicat a la sala de vistes que, després d'arribar del seu país d'origen, va estar vivint amb la nena, un germà i el pare de les criatures en un domicili de Palafrugell. Ja no mantenien una relació de parella però encara convivien, fins que ella va acabar marxant amb els menors a un altre domicili. Segons ha declarat, la nena es posava "molt rebel" cada cop que havia d'anar a casa del pare, amb qui tenien custòdia compartida.

La mare ha exposat que posava tot tipus d'excuses per intentar no anar-hi fins que, finalment, un dia que l'estava pentinant i preparant-la per marxar al domicili del progenitor, la menor es va posar a plorar i li va dir que no hi volia anar perquè el seu oncle la tocava. En un primer moment, la mare no va denunciar perquè, segons ha dit, d'entrada va voler buscar suport psicològic. La denúncia va arribar després que la menor li expliqués també a una mestra de reforç que tenia en una entitat social.

Només hores puntuals

Tot i que oficialment tenien custòdia compartida, els familiars del processat han afirmat que això a la pràctica no es complia i que, de fet, la nena només anava a berenar a la tarda al bar del seu pare (a la planta de baix del domicili) abans d'anar a extraescolars. El pare de la nena ha negat que la menor pernoctés a casa seva i també ha descartat que anés al pis del seu oncle. De fet, ha assegurat que això "mai" va passar i que ha tingut sempre una relació escassa amb la menor.

També ha declarat la dona que tenia contractat el processat, que ha assegurat que treballava cuidant la seva mare de dilluns a divendres de nou del matí a sis de la tarda. L'ha citada la defensa per acreditar que la menor no anava a berenar a casa del seu oncle perquè ell no hi era i que tampoc veien la televisió plegats.

El judici es reprendrà dimarts vinent amb la declaració de l'acusat, les conclusions i els informes. Tant el fiscal com la defensa han demanat al tribunal que vegin l'exploració que l'equip tècnic va fer a la menor. L'acusació vol que serveixi per "omplir" els buits de memòria que, segons ha dit, ha tingut la menor durant la declaració. L'advocat de la defensa sosté que el relat que ha fet aquest dijous no casa amb el que havia explicat prèviament.