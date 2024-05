La patronal d’oci nocturn avala la nova ordenança de Platja d'Aro que sanciona comiats "incívics"

La patronal de l’oci nocturn avala la nova ordenança de civisme de Platja d’Aro, aprovada al ple de dilluns, que augmenta les sancions i incorpora algunes de les conductes incíviques que han detectat que causen problemes de convivència. «Aquest canvi serà positiu pels veïns, que veuen perjudicat el seu descans sovint amb festes sorolloses; totes aquestes mesures que contribueixin a millorar la convivència ciutadana nocturna i crec que són positives, a més de protegir els establiments d’oci nocturn», va afirmar ahir a aquest diari el secretari general de la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats Recreatives Musicals (Fecasarm), Joaquim Boadas.

De fet, pel que fa als locals, Boadas admet que no tenia sentit que els locals estiguin insonoritzats però, en canvi, es permetessin festes sorolloses a l’exterior. «Donava una mala imatge per al municipi i és bo que es posi fre a aquestes conductes, cal tenir present que pel carrer hi ha menors», matisa.

Per altra banda, afegeix que des de la Fecasarm també estan treballant conjuntament amb l’Ajuntament per reduir «encara més» la contaminació acústica sobretot a la nit. «Són propostes que ja vam plantejar l’any passat però no es van portar a terme perquè s’acabava la temporada; es tracta sobretot d’impulsar més campanyes de conscienciació per evitar el soroll al carrer i potenciar sensors acústics en llocs determinats per saber el nivell concret de contaminació que pateix cada zona».

La nova ordenança també ha estat ben rebuda per l’Associació d’Empresaris del municipi. El seu president, Manel Canadell, admet que «feia temps» que l’associació es queixava perquè no s’aplicava la normativa que hi havia contra l’incivisme, sobretot per la manca de policia. És per això que celebra que s’hagi endurit i, a més, s’hagin reforçat els agents policials. L’alcalde Maurici Jiménez ja va apuntar durant el ple que la plantilla de la Policia Local es reforçaria amb dotze interins durant la campanya d’estiu, durant la qual el municipi pot acollir fins a 140.000 persones en un dia. Malgrat tot, Canadell admet que està a l’expectativa. «S’ha de veure com anirà perquè aquests reforços policials no hi seran a la nit; el resultat es veurà a finals d’estiu», concreta.

Tipus de sancions

En concret, l’ordenança recull: «Es prohibeix transitar o romandre a la via o espais públics sense roba o únicament en roba interior; amb roba o complements que representin els genitals de l’ésser humà o amb ninots o nines de caràcter sexual». I afegeix, a més, que no es poden fer activitats «que deteriorin o embrutin» l’espai públic o que comportin aglomeracions al carrer.

El cap de la Policia Local de Platja d’Aro, David Puertas, remarca a ACN que són comportaments que provoquen queixes posa com a exemple un comiat de solter recent, quan el grup anava pel carrer ja de matinada amb música alta i, quan els agents van arribar al lloc, van veure que havien encintat el nuvi a un fanal i que la resta d’integrants de la celebració el corejaven al voltant.

Segons l’ordenança, les infraccions lleus se sancionaran amb 300 euros, les greus amb 750 i les considerades molt greus amb 1.500. Una altra de les novetats de la nova ordenança és aquest punt relacionat amb el fet de no poder anar pel carrer amb el tors descobert o amb roba interior o banyador. En la mateixa línia, l’ordenança també dedica un apartat a la música al carrer sense autorització.

Finalment, una altra de les conductes incíviques que volen perseguir, dotant de «més eines» la Policia Local per imposar les sancions, és la dels amos de gossos que no recullen els excrements.