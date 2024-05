La vuitena edició de l’Oncoswim ja ha recaptat més de 90.000 euros

Vint-i-nou equips d’entre quatre i cinc nedadors es llençaran a l’aigua aquest dissabte per participar a la vuitena edició de l’Oncoswim, la travessia solidària de 30 km de natació en aigües obertes organitzada per Radikal Swim i la Fundació Oncolliga Girona per recaptar fons per a la recerca del càncer de mama triple negatiu, un dels més agressius i que afecta sobretot a dones joves.

Per participar a l’Oncoswim, els equips han de fer un donatiu mínim de 600 euros, tot i que la majoria supera amb escreix aquesta aportació. Fins al moment hi ha recaptats més de 90.000 euros i la plataforma de donatius continua oberta. A aquestes aportacions s’hi sumaran els donatius a Dorsal 0 i les inscripcions a la Milla Solidària, una nedada més popular que se celebrarà el mateix dia a la tarda, entre Llafranc i Calella de Palafrugell (1,6 km).

Els organitzadors esperen que entre tot plegat es pugui arribar als 100.000 euros de donatiu, una xifra rècord molt superior als prop de 78.000 euros recollits en l’edició de l’any passat. Els fons es destinaran a la investigació del càncer de mama triple negatiu (70%) i al sosteniment dels serveis d'ajuda als malalts de càncer i familiars que ofereix l’Oncolliga (30%).