Aborden una parella de turistes a Torroella i roben un rellotge de 4.900 euros a una de les víctimes arrencant-li del canell

Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Torroella de Montgrí han detingut els autors d’un robatori amb violència d’un rellotge de luxe. Aquestes van abordar una parella de turistes a Torroella i van sostreure un rellotge de 4.900 euros a una de les víctimes arrencant-li del canell i causant-li ferides lleus.

Els autors van fugir amb un vehicle amb el qual van estimbar-se contra una patrulla de la Policia Local de Torroella de Montgrí durant el dispositiu de recerca dels lladres. Finalment, van arrestar-los en dos dies a Forallac. Els detinguts són sis homes d'entre 24 i 26 anys. El mateix dia dels fets, el 6 de juny, van detenir-ne quatre com a presumptes autors d’un robatori amb violència i intimidació. L’endemà, els Mossos van detenir a la Bisbal d’Empordà dos homes més per la seva participació en la comissió del delicte. A més, a aquests dos detinguts també se’ls acusa d’un delicte de resistència i desobediència als agents de l’autoritat.

Els fets van tenir lloc passades les cinc de la tarda del dijous 6 de juny a l’aparcament d’un supermercat situat a la carretera que uneix Torroella de Montgrí i l’Estartit. Una parella de turistes van ser abordats per un grup d’homes que li van arrencar del canell, a un d’ells, el rellotge que portava causant-li lesions lleus.

Arran dels fets, es va muntar un dispositiu policial conjunt per localitzar els autors. Poc després, una patrulla de la Policia Local va localitzar el vehicle dels lladres i els hi van fer indicacions per tal que s’aturessin. El conductor va fer cas omís i va accelerar la marxa fins a xocar contra el vehicle policial. Durant el seguiment, un dels lladres va saltar del vehicle en marxa i els altres dos ocupants van abandonar el vehicle després d’impactar contra el cotxe patrulla i van fugir a peu camps a través.

Rellotge recuperat

Els Mossos van muntar controls i en un d’ells, a Forallac, van aturar un vehicle amb quatre ocupants que coincidien amb la descripció facilitada per víctimes i testimonis. En l’escorcoll del vehicle, en obrir el maleter, els agents van localitzar el rellotge, amagat sota un seient. Davant d’aquests fets la policia va detenir els quatre homes com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb violència i intimidació.

L’endemà al migdia, una patrulla de paisà dels mossos va localitzar i detenir, a la carretera C-66 a la Bisbal els dos homes que havien fugit camp a través després d’haver envestit el vehicle de la Policia Local. A aquests dos detinguts també se’ls acusa d’un delicte de resistència i desobediència als agents de l’autoritat.

El valor rellotge sostret és de 4.900 euros, és de la marca suïssa Breitling. Un cop recuperat, els Mossos el van retornar al seu propietari.

Tres dels detinguts van quedar en llibertat després de declarar a comissaria a l’espera de comparèixer davant el jutjat coneixedor de la causa. Els altres tres detinguts, sense antecedents, van passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d’Empordà.