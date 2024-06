Mor l'històrica diputada Trinitat Neras

L'exdiputada al Parlament i candidata el 1991 a l'alcaldia de Begur Trinitat Neras i Plaja (Begur, 1941) ha mort als 82 anys. Neras va ser escollida a la circumscripció de Girona en sis eleccions consecutives (1980, 1984, 1988, 1992, 1995 i 1999). Va ser diputada al Parlament per CiU durant 23 anys.

Trinitat Neras va ser una de les primeres vuit diputades del parlamentarisme català, elegides el 1980, juntament amb Rosa Barenys, Dolors Calvet, Teresa Calzada, Concepció Ferrer, Helena Ferrer, Marta Mata i Assumpció Sallés. L'any 2015, la cambra catalana les va reconeixer amb la Medalla d'Honor "pel seu caràcter pioner i per la seva implicació política en aquells anys inicials de la recuperació de la democràcia i l'autogovern".

Neras va ser l'encarregada de parlar en nom de les guardonades. L'exdiputada entre el 1980 i el 2003 va destacar la feina parlamentària d'aquella època, "aportant un gra de sorra al costat d'altres dones que han contribuït que aquest país sigui un model de convivència, de respecte a la llengua i a la nostra cultura."

La lluita per incrementar la presència de les dones en el món de la política va ser una de les seves principals tasques parlamentàries, alhora que va fer d'enllaç amb el territori i va treballar en el sector turístic.

Va entrar en política l'any 1977, quan juntament amb el seu home, Emili Tarrés - que va ser alcalde de Begur durant quatre anys (1983-87)- es van afiliar a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). La seva entrada al Parlament va ser una casualitat. Després d'alguns problemes a la llista a Girona, amb la marxa de Ramon Sala i Josep López de Lerma, que va optar per deixar la llista per anar a Madrid, va entrar a formar-ne part de la candidatura com a número set. Aquelles eleccions van aconseguir set diputats a Girona i es va convertir en diputada.

A més de la seva carrera política al Parlament, va ser candidat a l'alcaldia de Begur l'any 1991. El PSC es va imposar a les municipals i va ser regidora a l'oposició durant quatre anys. Abans de la seva carrera com a política va treballar a la fonda de casa seva i en els sectors de l'hoteleria i de la construcció. Posteriorment, l'any 2006, va ser escollida consellera general de Caixa Girona.

Aquest dimarts a les 3 de la tarda a l'església de Sant Pere de Begur tindrà lloc la cerimònia de comiat.