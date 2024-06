Rupià paralitza una obra a l'església per un xoriguer niant i una òliba resident al campanar

L'Ajuntament de Rupià ha paralitzat l'obra de l'església després de descobrir un niu de xoriguer que estava niant i també la presència d'una òliba resident al campanar. Les dues espècies estan protegides.

Una empresa especialitzada en control de plagues i sanitat ambiental, Anticimex, ha aturat la col·locació d'una xarxa per aïllar una zona a l'església.

El regidor de Medi Ambient, Pasqual Bosch, va localitzar el niu amb quatre aus. L'Ajuntament i el Bisbal de Girona, propietaris de l'edifici religiós van decidir aturar les obres per no interferir en el procés de nidificació de l'ocell, juntament amb l'assessorament de l'empresa especialitzada.

Des de l'ajuntament remarquen el compromís de les tres institucions amb la protecció de la biodiversitat.

L'òliba comuna és una espècie amenaçada, a caus de l'acusat declivi que està patint, per això és tan important respectar el seu període de cria i les zones de nidificació, expliquen. Per això es considera important respectar el seu període de cria i les zones de nidificació.

L'òliba resident a l'església de Rupià. / Foto cedida

Rapinyaires

En el cas del xoriguer, es tracta d'una au rapaç protegida, pertanyent a la família dels falcons, la població dels quals també està molt minvada al nostre país. Tal com explica el Product Manager en Gestió d'Aus a Anticimex. Julen Zuberogoitia, "hem de cuidar la biodiversitat i promoure la presència de determinades aus, com les rapinyaires, ja que són espècies autòctones que a més contribueixen al control natural de plagues, i, per tant, són claus per a l'equilibri dels ecosistemes"

Rupià és una població del Baix Empordà molt sensibilitzada amb la biodiversitat, celebren "La festa de la natura" al mes d'abril i l'òliba és una espècie especialment estimada al municipi. En commemoració, van pintar un mural amb diversos exemplars d'òliba.

Un mural d'òlibes que es va pintar al municipi. / Foto cedida

