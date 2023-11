A tot el món, diverses activitats i esdeveniments marquen aquesta ocasió, des de neteges de platges fins a projectes de reforestació i educació ambiental. Aquestes iniciatives busquen no només crear un impacte positiu al medi ambient, sinó també fomentar una consciència col·lectiva sobre la importància de la sostenibilitat i la preservació dels nostres ecosistemes. Són milers les empreses a tot el món que posen en pràctica aquesta consciència social que sorgeix a mitjans dels anys quaranta.

Una d'aquestes companyies és Naturgy, que treballa des de fa més de 175 anys en el sector de l'energia gràcies a un model de negoci i una sensibilitat mediambiental i que ha sabut adoptar els canvis socials, tecnològics i econòmics esdevinguts al món. El seu èxit davant dels reptes i les oportunitats de l'entorn és conseqüència d'una gestió empresarial resilient als diferents contextos de la història i a una cultura transformadora que impulsa el dia a dia de les persones. La companyia és conscient del repte global que planteja la lluita contra el canvi climàtic i, per això, ha transformat i reorientat el seu negoci cap a la transició energètica mitjançant una estratègia basada en la innovació i un model de negoci sostenible que contribueix als reptes socials i ambientals que afronta la humanitat. Per això, i des de fa anys, treballa en projectes renovables que donen suport a la transició energètica amb l'objectiu de tenir zero emissions.

Així, només a Espanya, la companyia té una trentena de parcs eòlics i plantes fotovoltaiques en construcció, que permetran incorporar prop d'1,5 GW de potència instal·lada a la cartera del grup al llarg del 2024, i que se sumen als 12 parcs eòlics amb un total de 422 MW incorporats després de l'adquisició aquest any d'ASR Wind. A més, la companyia també ha iniciat els tràmits per desenvolupar vuit projectes d'emmagatzematge amb bateries, principalment hibridats amb plantes fotovoltaiques.

A nivell internacional, Naturgy va posar en marxa el primer semestre el seu tercer parc eòlic a Austràlia i prossegueix amb la construcció de la seva primera planta solar als Estats Units, de 300 MW de potència, que està previst que entri en operació el 2024. Naturgy té com a objectiu jugar un paper clau en el desenvolupament dels gasos renovables, tant en la producció i distribució de biometà a Espanya a curt termini, com en el desenvolupament de l'hidrogen com a vector energètic que tindrà un impacte significatiu en el mix energètic a mitjà termini.

La companyia s'ha consolidat com un dels principals promotors del gas renovable a Espanya, amb més de 50 projectes en diferents fases de desenvolupament, i està ben posicionada per aprofitar l'oportunitat que ofereixen els gasos renovables per avançar cap a la descarbonització i està disposada a desplegar importants inversions i recursos en aquest negoci. Durant aquest dia Mundial de l'Ecologia, científics i experts en canvi climàtic emfatitzen a més a més la necessitat urgent d'abordar els desafiaments ambientals, com el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat. En aquest sentit, els avenços tecnològics també tenen un paper important en la protecció del medi ambient. Des del desenvolupament d'energies renovables fins a la implementació de tecnologies verdes, s'estan explorant solucions innovadores per reduir la nostra petjada ecològica i construir un futur més net i saludable.

Tot i això, l'ecologia no es tracta només del medi ambient, sinó també de les persones. En molts llocs del món, hi ha desigualtats ambientals que afecten comunitats vulnerables, privant-les d'un entorn segur i saludable. Per això, en aquest Dia Mundial de l'Ecologia, submergeix-te en la importància de la justícia ambiental i descobreix com Naturgy, en el seu camí cap a un futur sostenible, teixeix un compromís que va més enllà de les paraules. Conscient que el seu impacte no només es mesura en xifres, sinó també en accions, Naturgy s'embarca en una travessia per assegurar-se que cada individu tingui accés a un entorn net i equitatiu. A la recerca d'un desenvolupament sostenible, la companyia comprèn que la veritable transformació comença des de dins. Reconeixent la necessitat de recolzar els col·lectius vulnerables i reduir la pobresa, Naturgy impulsa el creixement econòmic i combat les desigualtats socials. Però el seu compromís no s'atura aquí, ja que també s'esforça per garantir la inclusivitat a la seva empresa, creant així una societat més diversa i igualitària.

A més, cal destacar que la sostenibilitat genera llocs de treball. La creació de noves professions és una bona notícia ja que si comptem amb experts, serà més fàcil fer front als desafiaments mediambientals. Aquests nous perfils seran clau en la lluita per revertir els efectes contaminants en què l'home ha incorregut durant les darreres dècades. Algunes d'aquestes noves professions seran:

Tècnics mediambientals (en diversos sectors: obres, logística…) Analista en contaminació ambiental Tècnic superior en energies renovables Ecodissenyador Promotor de reciclatge Especialistes en Economia Circular Especialistes en educació ambiental

També la joventut juga un paper crucial en aquesta lluita. Els moviments juvenils per l'acció climàtica estan guanyant impuls a tot el món, alçant les seves veus i exigint un canvi real en les polítiques i les pràctiques que afecten el medi ambient. Són els líders del demà i estan decidits a protegir el futur i el del planeta que habiten.

El Dia Mundial de l´Ecologia és un recordatori que tots som guardians del nostre planeta: particulars, pimes, grans empreses, nens, adults… Tots els sectors de la societat han de ser conscients que l´ecologia és més que un moviment, és una crida a l'acció per prendre mesures concretes i responsables per protegir el nostre entorn natural, construir un futur sostenible i avançar cap a un món més conscient de l'ecologia.