Tots els que ja tingueu una certa edat, recordareu a Ares, el noi que es va fer viral després de la seva aparició a Callejeros, per la seva famosa frase 'pim, pam, toma lacasitos'. El jove va ser enxampat en un control d'alcoholèmia després d'una nit en què l'alcohol i la festa van ser les grans protagonistes, i el seu estat d'embriaguesa era més que evident.

No només va dir aquesta frase, de segur que també us recordareu de la seva frase "visca Espanya, visca el Rei, visca l'ordre i la llei". Doncs bé, Michelin li va confiar un nou anunci fa tres anys enrera i el seu canvi ha estat tan evident que no sembla ell. Tot i això, Ares confirma que ja no és com aquell jove esbojarrat que es va convertir en la primera persona viral del nostre país.

"Va ser una nit de festa, una de tantes, i ens vam posar com tonyines. En sortir de la discoteca ens estaven esperant i jo em vaig venir a dalt. Em vaig posar a fer el pallasso. Aquest no soc jo, aquest és el 'lacasitos'", assegura Ares, sobre aquella nit que va ser captada per les imatges del format de Cuatro.

Quan es veu ara, recorda que abans era un noi esbojarrat i molt jove. Això sí, deixa clar que a casa seva ningú no es va espantar ni li va donar importància a l'assumpte, en part perquè no era la primera nit que sortia de festa i tornava així.