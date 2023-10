Una vegada més, i sense que res es pugui fer per evitar-ho, el focus d’atenció del Dia de la Hispanitat no ha sigut ni la desfilada de les Forces Armades, presidida pels reis Felip VI i Letizia, ni res que tingui a veure amb la pomposíssima celebració. Les notícies van per lliure i, des que existeixen les xarxes socials, la seva velocitat de propagació és tan veloç com irrefrenable.

La princesa Elionor, dijous, escassos dies abans de complir la majoria d’edat, es va estrenar en la recepció oficial celebrada al Palau Reial per celebrar la Fiesta Nacional del 12 d’octubre. Allà, acompanyada dels reis, van rebre junts més de 2.000 convidats de diferents àmbits de la societat espanyola. Polítics, alts càrrecs de l’exèrcit, diplomàtics, representants del món de la cultura i algun periodista van anar passant, un a un, a encaixar la mà a la família reial. Un any més, les Mamarazzis no hem sigut convidades a unir-nos a la celebració, però no perdem l’esperança.

La notícia sobre la protocol·lària estrena d’Elionor a la recepció del Dia de la Hispanitat, s’ha vist eclipsada per un safareig que, a més, en només unes hores, es va fer viral. El moment que va cridar l’atenció dels internautes i que s’ha convertit en l’autèntica notícia de la setmana ha sigut la riallera salutació entre la princesa d’Astúries i dos dels seus companys a l’Acadèmia General Militar de Saragossa. Cap al final de l’interminable besamans de la recepció, l’hereva va rebre per sorpresa un grup de set dels seus amics de l’Acadèmia, davant l’atenta mirada dels seus pares.

Però va ser la salutació amb dos dels nois el que no va passar desapercebut pels gestos còmplices i el somriure nerviós que es van dedicar quan es van donar la mà i per la reacció dels reis al veure l’escena. Elionor estava visiblement emocionada per la trobada amb els seus amics i, tot seguit, els reis van fer broma i van comentar amb la seva filla, entre rialles, el moment tan especial que havia viscut. Al cap de pocs minuts, les xarxes socials van començar a bullir. Els addictes a les xarxes van començar a analitzar exhaustivament l’instant en què els dos joves cadets havien saludat els monarques i la seva filla.

Les mirades somrients i còmplices de Felip i Letizia a la seva primogènita van ser llegits com un símbol d’aprovació cap a algun dels dos nois i les teories sobre el possible enamorament de l’hereva van començar a brollar de manera torrencial. L’allau de comentaris i especulacions sobre si entre l’hereva i un dels dos nois pogués existir una incipient relació sentimental ha provocat que tots ens féssim ressò, també, del ja històric moment. Fins i tot fora de les nostres fronteres, diferents revistes i diaris es pregunten si la princesa d’Astúries està enamorada d’un cadet ben plantat.

El programa ‘Fiesta’ de Telecinco va assegurar dijous a la tarda que el segon dels joves que va saludar Elionor ja té nòvia i que la seva amistat amb la princesa d’Astúries és només això, amistat. Del primer noi que va desencadenar els somriures de l’hereva encara no hem pogut esbrinar si té parella o quina és la naturalesa de la seva relació amb la princesa. ¿Haurà posat el seu ull reial en algun dels dos sagals? Caldrà esperar.

En el grupet que va tenir lloc amb alguns periodistes durant la recepció no es va llançar cap pregunta sobre el presumpte embolic de Elionor. La reina Letizia i la seva filla sí que van xerrar uns minuts amb reporters i plomins, però, com és costum, sempre en ‘off the record’ per evitar titulars. Va ser una conversa d’aquestes on abunden els somriures complaents i el «tot bé». Així que, final del safareig, tan bonic que estava quedant...