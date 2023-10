Les ressenyes a Google, TripAdvisor i altres plataformes són una de les formes més comunes de comunicació entre clients i establiments: gràcies a elles, els usuaris dels serveis poden donar la seva opinió, els seus consells de millora o agrair als treballadors el bon tracte. A més, els administradors dels comerços tenen l'oportunitat d'explicar-se, ampliar informació o derivar la incidència a un departament específic per solucionar-lo.

Encara que, les ressenyes són una eina que pot beneficiar qualsevol establiment, el mal ús que se'n fa, a vegades, pot capgirar el seu autèntic objectiu.

Fa només uns dies, es viralitzava la ressenya que un comensal espanyol havia deixat en un restaurant japonès d'Amsterdam. Hi relatava amb prosa literària les bones sensacions que li havia provocat el local, però també aixecava la polèmica en agrair que no hi hagués murcians dins d'ell. Tot i que, probablement, es tracta d'una apreciació còmica sense cap més intenció que la humorística, la veritat és que als ciutadans de la regió els ha caigut força malament la xerrameca.

Troba xinxes a l'hotel, però no posa una mala ressenya per aquest motiu

Fa poques setmanes, l'humorista Pablo Ibarduru visitava el programa 'La Resistència' de Movistar Plus per explicar a David Broncano un incident durant les seves vacances a Cadaqués. Segons va explicar, el complex tenia xinxes, però quan es disposava a compartir una ressenya negativa per advertir els propers possibles usuaris, va veure una cosa que el va dissuadir del tot.

Aquesta 'alguna cosa' va ser la resposta recent d'una propietària del mateix hotel de Cadaqués que li havia cridat l'atenció a causa del seu humor mordaç i la seva defensa apassionada de la decoració del seu establiment.

En Cadaqués hay un talento peculiar en esto de responder reseñas @davidbroncano . Estos de Casa Anita (un restaurante espectacular, cabe decir) son pura fantasía. pic.twitter.com/47I4T8q87M — Hugo Scoccia (@HugoScoccia) September 13, 2023

La crítica en qüestió va ser publicada per un hoste sota el nom de Lourdes, que va expressar la seva opinió sobre l'hotel en una ressenya en línia. Tot i que, Lourdes va elogiar les vistes, les piscines i l'amabilitat del personal, no va poder evitar assenyalar alguns aspectes que no li van semblar tan positius. Segons Lourdes, el "terreny de la terrassa" era complicat de recórrer a causa de la quantitat d'escales, i ha assenyalat que hi havia elements decoratius que li semblaven haver estat comprats en una botiga "xinesa".

La resposta de la propietària de l'hotel no es va fer esperar. En un to irònic i una mica sarcàstic, la propietària va començar la seva resposta dient: "Lourdes, Lourdes... estimada, no et canses del pensament negatiu". La propietària no va escatimar a expressar la seva incredulitat davant les crítiques de Lourdes, suggerint que l'hoste no tenia coneixements artístics en afirmar que els elements decoratius semblaven provenir d'una botiga "xinesa".

La propietària va continuar la resposta dient: "I és que saber d'art no és fàcil, i menys parlar d'art a Cadaqués. I confondre les obres d'art amb un basar xinès és l'última cosa". En aquesta afirmació, la propietària de l'hotel va deixar clar que no només defensava la seva elecció de decoració, sinó que també estava disposada a defensar la qualitat artística dels elements presents al seu establiment.

A més, la propietària va fer una observació interessant sobre l'estil personal de Lourdes en comentar: "Bé, estimada, t'ho permeto tot, menys que diguis que l'hotel està decorat dels xinesos i no perquè sigui dolent. Jo mateixa tinc coses dels xinesos a casa i, pel que sembla, només pel que sembla, pel teu vestit jo diria que a tu també t'agraden molt les botigues i basars xinesos. Això últim fes-te'l mirar urgentment. Des del centre del surrealisme mundial".

La resposta de la propietària de l'hotel ha esdevingut viral a les xarxes socials i ha generat una àmplia varietat d'opinions. Alguns l'elogien pel seu enginy i valentia en defensar el seu establiment, mentre que d'altres la critiquen pel to sarcàstic. En qualsevol cas, aquesta interacció en línia ha posat de manifest una vegada més el poder de les xarxes socials i com els propietaris de negocis poden optar per abordar les crítiques de manera inusual i provocativa.

Te vas a pensar dos veces antes de poner una reseña en Google después de ver esto. pic.twitter.com/JrUHeM8Elu — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) September 12, 2023

La història de Cadaqués, conegut per ser un punt de trobada d'artistes i un lloc d'inspiració per a Salvador Dalí, ha esdevingut un escenari inesperat per a un debat sobre la crítica en línia i la interpretació de l'art a la decoració d'hotels. Sens dubte, aquesta és una resposta que els internautes no oblidaran fàcilment, i deixa oberta la qüestió de si la decoració "dels xinesos" és realment una crítica vàlida al món de l'art i l'hospitalitat.