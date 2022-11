Què és el que ocorre des que tens una idea fins que acaba convertida en un manuscrit? Quina diferència hi ha entre una idea i una història? I, aleshores, quantes històries es poden explicar? Quines són les trampes que hi ha al llarg del camí i com es poden evitar? Manel Loureiro respondrà totes aquestes qüestions i ens convidarà a acompanyar-lo en l'agitat camí de crear una història que sedueixi centenars de milers de lectors d'arreu del món.

Manel Loureiro (Pontevedra, 1975) és escriptor, guionista, advocat i presentador de televisió. Actualment col·labora com a articulista en diversos mitjans de premsa escrita d'àmbit nacional i com a comentarista a Radio Nacional de España. La seva primera novel·la, Apocalipsis Z. El principio del fin (2007), va començar com un blog a internet fins que es va transformar en un fenomen viral i, després, en best seller. Altres obres que l'han consolidat com a autor de referència en el panorama literari espanyol i internacional són Los días oscuros, La ira de los justos, El último pasajero, Fulgor, Veinte, La Puerta i La ladrona de huesos. HORARIS Dimecres 14 de desembre, a les 18.30 h Més informació aquí