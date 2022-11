La música tradicional africana es caracteritza per la senzillesa melòdica, per l'ús de la pregunta i la resposta, per una harmonització homofònica de les veus, per l'ús dels ostinatos i de la percussió. Aquests trets són perfectes per introduir els assistents al cant i, sobretot, al cantar a veus.

En paral·lel, explorarem la percussió corporal i, amb ella, conceptes com ara la rítmica, la coordinació, la lateralitat, l'atenció o la capacitat de treball en grup. En aquest taller, muntarem un petit repertori de música africana on combinarem moviments, cançons a veus i percussió corporal. Activitat recomanada per a públic familiar amb nens i nenes d'entre 6 i 12 anys. Durada: 1 h HORARIS Dissabte 10 de desembre, a les 17.15 i 18.30 h COMENTARIS Tots els assistents a l'activitat n'han d'adquirir una entrada, adults i infants Els menors de 3 anys tenen l'entrada gratuïta però n'han d'adquirir el tiquet. Per fer-ho, s'ha de seleccionar a l'apartat de promocions l'opció "menors de 3 anys" Més informació aquí