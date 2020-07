El món s'ofega en plàstics: les deixalles als mars i oceans es poden triplicar en 20 anys

Disset experts s'han unit per desenvolupar un model informàtic capaç de rastrejar les existències i fluxos de plàstic a tot el món i els números dibuixen un futur demolidor: els residus d'aquest material que flueixen als mars cada any podrien gairebé triplicar-se l'any 2040. És urgent -diuen- intervenir.

Els investigadors demanen solucions integrals per a "un món que s'ofega en contaminació plàstica" i un dels passos més eficaços és augmentar la recollida de residus amb serveis i infraestructura.

Així, cada any s'aboquen gairebé 30 milions de tones i es cremen gairebé 50 milions de tones a cel obert, a més dels 11 milions de tones que acaben als mars.

En el cas dels oceans, els models preveuen que, si no es prenen mesures, la quantitat de plàstic que hi entraria cada any creixeria d'11 milions de tones a 29 milions de tones en els 20 anys vinents, el que equival a gairebé 50 quilograms de plàstic en cada metre de costa a tot el món, assenyala en una nota Pew Charitable Trust, que finança aquest projecte.

Aquestes són algunes de les dades incloses en l'informe "Breaking the Plastic Wave" (trencant l'onada de plàstics) que s'han donat a conèixer al costat d'un article publicat a Science.

Segons el model, si es té en compte el període 2016-2040, més de 1.300 milions de tones de plàstic s'abocaran tant a terra com en oceans. Fins i tot amb esforços immediats, els números diuen que 710 milions de tones seran llançades al medi natural.

Costas Velis, de la Universitat de Leeds, explica que aquesta investigació dóna per primera vegada una visió completa de "les sorprenents quantitats" de deixalles plàstiques que s'aboquen en els ecosistemes terrestres i aquàtics. "Llevat que el món actuï, estimem que més de 1.300 milions de tones de contaminació plàstica acabaran a la terra o en les lleres d'aigua l'any 2040", afirma aquest expert.

Al voltant del 95% dels embalatges / envasos de plàstic s'utilitza només una vegada i aquesta anàlisi va mostrar que la major font de contaminació plàstica eren els residus sòlids municipals no recollits, molts procedents de llars.

Actualment, al voltant d'una quarta part de tots els residus plàstics no es recullen. Al 2040, calculen que un terç de tots aquests residus no seran recollits. Segons dades de l'ONU, al voltant de 2.000 milions de persones al món no tenen accés a un servei de recollida d'aquestes restes i aquesta xifra podria augmentar fins als 4.000 milions d'aquí a 20 anys, segons la investigació també liderada per la Universitat d'Oxford i Systemiq .

El model mostra que cada tona addicional de plàstic recollida redueix la contaminació de l'entorn aquàtic en 0,18 tones.

La manca d'un servei formal de recollida ha donat lloc al creixement d'un sistema informal de recuperació d'aquests residus: una estimació conservadora indica que hi ha a l'almenys 11 milions de recol·lectors a tot el món que es guanyen la vida escodrinyant els materials no recollits, buscant què poden vendre per reciclar.

Es creu que recullen al voltant del 58% de tot el plàstic que es recicla al món, més que totes les autoritats juntes, però les seves condicions de treball no són segures.

Una altra de les coses que es va constatar va ser l'enorme quantitat de plàstics que es cremen obertament: encara que la crema redueix la quantitat de deixalles que es llancen a la terra i als mars, genera fums potencialment tòxics i contribueix a les emissions de gasos d'efecte hivernacle . Si no es prenen mesures, la modelització informàtica estima que aproximadament 2.500 milions de tones d'aquests sobrants es cremaran a cel obert entre 2016 i 2040, és a dir, més del doble de la quantitat que es preveu abocar a la terra i al medi aquàtic.

Aquestes xifres revelen l'escala d'un problema causat pels sistemes mundials de gestió de deixalles, "incapaços de fer front al creixent volum de residus plàstics", comenten els autors.

Aquests conclouen que no hi ha una única solució màgica, però sí un conjunt que podria reduir el flux de plàstic cap als oceans en un 80% del nivell projectat per al 2040.

Asseguren que cal reduir el creixement de la producció i el consum per evitar gairebé un terç de la generació de deixalles plàstiques projectada; substituir el plàstic per paper i materials compostables, i dissenyar productes i embalatges per al seu reciclatge. A més, ampliar les taxes de recollida d'aquestes escombraries en els països d'ingressos mitjans / baixos fins al voltant del 90% en zones urbanes i al voltant del 50% en zones rurals, i donar suport al sector de la recollida informal.

L'objectiu en els països d'alts ingressos hauria de ser disminuir el seu consum, millorar el disseny dels productes i el reciclatge, mentre que en les economies d'ingressos baixos i mitjans, cal millorar la recollida de residus i invertir en la classificació i el reciclatge.

Aquestes intervencions reduiran la contaminació plàstica en els mars però no l'aturaran: tractar d'arribar a una contaminació plàstica gairebé nul·la requeriria avenços tecnològics, nous models de negoci, una despesa significativa i, el més crucial, innovació.